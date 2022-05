Die Antworten auf alle wichtigen Fragen

Nach langem Hin und Her steht es fest. Ab Juni gibt es in Deutschland das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Aber brauchen Abokunden jetzt ein anderes Ticket und wohin kann man damit überall fahren? Wir klären hier für Euch alle wichtigen Fragen.

Wann gilt das 9-Euro-Ticket?

Das Ticket gilt im Juni, Juli und August jeweils für den Kalendermontag. Wenn Ihr also zum Beispiel am 20. Juni ein 9-Euro-Ticket kauft, könnt Ihr damit nur bis zum 30. Juni fahren. Für Juli braucht Ihr ein neues Ticket.

Wo gilt das 9-Euro-Ticket?

Das Ticket gilt in ganz Deutschland für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr. Ihr könnt damit also jeden Regionalzug in Deutschland nutzen (auch die Züge der Bayerischen Regiobahn, wie die Bayerische Oberlandbahn) und zum Beispiel auch die S-Bahn in Berlin oder Hamburg. Auch alle Linienbusse, Straßen- und U-Bahnen könnt Ihr nutzen. Ausgeschlossen sind dagegen Fernzüge wie ICE, IC, EC und Flixtrain.

Wo kann ich das 9-Euro-Ticket kaufen?

Ab dem 23. Mai könnt Ihr die Tickets vorab an fast allen Automaten und Schaltern kaufen. In vielen Apps wird es die Tickets dann aber erst ab dem 1. Juni geben.

Gelten auch MVV-Abokarten als 9-Euro-Tickets?

Ja, das tun sie. Ihr braucht keine extra Tickets, sondern könnt eure Monats-/Jahreskarte genauso wie das 9-Euro-Ticket nutzen. Also fallen auch Sperrzeiten bei speziellen IsarCards weg. Das zu viel bezahlte Geld wird euch übrigens automatisch wieder gutgeschrieben.

Was ist mit Schüler*innen und Studierenden?

Auch die bekommen das zu viel bezahlte Geld zurück. Wer ein 365-Euro-Ticket hat, bekommt das Geld pro Monat zurückbezahlt. Wer ein Semesterticket hat, muss aber einen speziellen Erstattungsantrag stellen. Dieser ist beim MVV bisher noch nicht verfügbar.

Was ist mit Kindern?

Kinder unter 6 Jahren fahren bei einer erwachsenen Person beim 9-Euro-Ticket kostenlos mit. Kinder ab 6 Jahren können das ganz normale 9-Euro-Ticket nutzen.

Muss ich meinen Wohnsitz in Deutschland haben?

Nein, das 9-Euro-Ticket kann jeder kaufen, zum Beispiel auch ausländische Touristen.

Was ist, wenn ich mein 9-Euro-Ticket verloren habe?

Wenn das Ticket weg ist, dann ist es weg. Es gibt keinen Ersatz.

Werden Busse und Bahnen überfüllt sein?

Viele Menschen werden auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, was für volle Bahnen und Busse sorgen wird. Aber gleichzeitig zum 9-Euro-Ticket gilt auch der Tankrabatt an Tankstellen (35 Cent pro Liter Benzin, 17 Cent pro Liter Diesel), so dass viele Pendler nicht umsteigen werden. Wie voll die Bahnen wirklich werden, kann niemand voraussagen.