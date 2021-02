Die Bayern App kommt

Die Bürger in Bayern können ab sofort per Smartphone direkt mit vielen Behörden kommunizieren: Über die neue BayernApp lassen sich – allerdings nur, wenn die jeweiligen Kommunen mitmachen – etwa Ausweise beantragen, Bescheinigungen anfordern oder Kita-Anmeldungen vornehmen. «Egal, ob Sie eine Geburtsurkunde brauchen, Familiengeld beantragen oder Ihren neuen Hund anmelden wollen – das können Sie ab sofort auch ganz bequem von unterwegs über die BayernApp starten», sagt Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) bei der Vorstellung der App am Donnerstag in München.