Die beliebtesten Songs zum Einschlafen

Ihr könnt mal wieder nicht einschlafen und auch das Schäfchen zählen oder typische Einschlafsongs wie “La Le Lu” oder “Schlaf, Kindlein, schlaf” bringen auch nichts mehr… Dann versucht es doch mal mit Euren Lieblingssongs! Mit einer Studie haben dänische Forscherinnen und Forscher herausgefunden, welche Musik am besten beim Einschlafen hilft. Die perfekte Einschlafmusik ist demnach leiser und langsamer, häufiger instrumental, ohne Text, und wird auf akustischen Instrumenten gespielt. Generell vermuten die Forscherinnen und Forscher aber, dass uns Songs, die wir gerne hören und in- und auswendig kennen, am besten beim Entspannen helfen. Ganz einfach, weil sie so vorhersehbar sind.

Laut den Forschenden sind die beliebtesten Einschlafsongs aber diese hier: