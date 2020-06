Die besten Eisdielen in unserer Heimat

Landkreis Starnberg

Eiscafé Riva

Seestraße 50, 82211 Herrsching am Ammersee

Etwa 100 Meter vor dem Dampferanlegesteg in Herrsching am Ammersee liegt das Eiscafé Riva. Das Café hat zwar nur im Sommer geöffnet, dafür ist das Eis aber umso besser. Der Außenbereich liegt leider an einer befahrenen Straße, aber wir finden, dass das Eis-Erlebnis dadurch nicht negativ beeinflusst wird. Wenn Ihr Seeblick möchtet, könnt Ihr das Eis mitnehmen, ein paar Meter zum Ammersee laufen und Euch dort auf eine der zahlreichen Bänke setzen.

GelatOK Starnberg

Wittelsbacherstraße 17, 82319 Starnberg

Das Eis der GelatOK ist nicht nur „OK“, sondern richtig lecker. Wenn man mal länger anstehen muss, lohnt sich das Warten definitiv. In dem Straßencafé werden um die 20 Sorten angeboten – bei schönem Wetter kann man sich draußen hinsetzten. Der Chef und die Mitarbeiter sind alle sehr freundlich, das alles erinnert doch sehr an Italien! In Gilching gibt es eine weitere Filiale der Betreiber mit demselben Namen.

Eiscafé Ghiotto Seeshaupt

Hauptstraße 9, 82402 Seeshaupt am Starnberger See

Das Eiscafé überzeugt bereits durch seine perfekte Lage in unmittelbarer Nähe zum Dampfersteg und dem Starnberger See. Aber nicht nur die Lage, sondern auch die Eisqualität ist einfach spitze. Ein Tagesausflug zum Starnberger See mit kleiner Einkehr beim Ghiotto lohnt sich auf jeden Fall.