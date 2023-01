Die besten Plätze, um den Kometen zu sehen

Zuletzt hatten die Neandertaler die Möglichkeit, ihn zu bestaunen – Der Komet C/2022 E3 (ZTF). Nach 50.000 Jahren fliegt er wieder an der Erde vorbei und in den kommenden Tagen kann man ihn mit Glück mit dem bloßen Auge sehen.. Und das hier sind die besten Orte in Oberbayern um ihn zu sehen:

Landkreis Dachau:

– Die Ludwig-Thoma Wiese in Dachau

– Das Landschafts- und Naherholungsgebiet Dachau-Süd

– Die Kiesgruben an der Schleißheimer Straße, Dachau

Landkreis Ebersberg:

– Der Egglburger See

– Waldgebiete, wie der Ebersberger Forst oder der Anzinger Forst

– Die Burg Ebersberg

Landskreis Erding:

– Der Stadtpark Erding

– Der Kronthaler Weiher

Landkreis Freising:

– Das Naherholungsgebiet Stoibermühle in Marzling

– Der Domberg Freising

Landkreis Fürstenfeldbruck:

– Der Olchinger See

– Der Münchner Berg zwischen Fürstenfeldbruck und Alling

Landkreis Landsberg:

– Die Von-Helfenstein-Gasse, an der Von-Kühlmann-Straße und an der Fuchsbergstraße in Landsberg

– Das Ammerseeufer zum Beispiel am Gemeindesteg Schondorf

– Die Burg Haltenberg in Scheuring

– Die Keltenschanze in Utting am Ammersee

Landkreis Starnberg:

– Am Starnberger See, von dem Aussichtspunkt über der Maisingerschlucht

– Das Erholungsgebiet Ambach

– Die Liegewiese Bachern im Erholungsgebiet Oberndorf am Wörthsee

Stadt und Landkreis München:

– Der Luitpoldhügel im Münchner Luitpoldpark

– Der Olympiaberg in München

– Die Aubinger Lohe in der Nähe der S-Bahn-Station Lochhausen

– Der Englische Garten, vor allem der nördliche Teil, ist eher ländlich und sehr lichtarm

– Die „Panzerwiese“ in München