Die besten Schoko-Nikoläuse

Schon seit ein paar Wochen bevölkern sie wieder die Supermärkte, und gehören zu Weihnachten genauso wie die Geschenke. Die Schoko-Nikoläuse. Stiftung Warentest wollte deshalb wissen: Welche kann man ohne Bedenken in den Sack packen, und von welchen sollte man eher die Finger lassen?

Die gute Nachricht zuerst. Fast alle Anbieter haben angegeben, dass sich weder beim Preis noch beim Gewicht ihrer Schokomänner was geändert hat. Also wenigstens die werden nicht teurer. Getestet wurden vor allem die Mineralölbestandteile in der Schokolade. Je mehr darin nachgewiesen wurde, desto schlechter schnitt der Nikolaus ab.

Diese sieben Schoko-Nikoläuse haben die Note „Gut“ bekommen:

1. Netto Santa Claus In Town Weihnachtsmann Vollmilch – 1,19 Euro

2. dm Bio Schoko Weihnachtsmann, Naturland – 1,95 Euro

3. Klett Weihnachtsmann aus Bio-Vollmilchschokolade – 1,99 Euro

4. Riegelein Bio-Fairtrade Weihnachtsmann – 2,29 Euro

5. Yanns Bio Schoko Weihnachtsmann vegan – 2,99 Euro

6. Lidl Hello Santa vegan – 3,59 Euro

7. Milka Weihnachtsmann Alpenmilch – 1,09 Euro

Diese Schoko-Nikoläuse sind durchgefallen:

1. Alnatura Vollmilch Weihnachtsmann – 1,99 Euro

2. Hachez Weihnachtsmann Edelvollmilchschokolade – 1,99 Euro

3. Riegelein Merry Xmas Weihnachtsmann vegan – 1,89 Euro

4. Wawi Weihnachtsmann Die Extrahelle – 2,29 Euro

5. Rosengarten Weihnachtsmann vegan – 3,69 Euro