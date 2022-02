Die besten Super Bowl Werbespots

Der Super Bowl ist eines des größten Sportevents der Welt. Rund 800 Millionen Menschen schauen jedes Jahr live das Finale der amerikanischen Footballliga. In den USA allein schalten rund 100 Millionen Menschen ein. Und daher geben die Unternehmen alles, um mit ihren Werbespots in den Spielpausen zu punkten. 30 Sekunden kosten sie rund 7 Millionen Dollar. Kein Wunder also, dass die Unternehmen auch Unmengen an Geld für die Produktion der Spots ausgeben und gerne große Stars dafür engagieren. Dazu müssen sie mit Witz überzeugen. Hier sind die besten Werbespots aus diesem Jahr.