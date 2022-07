Die braunen Autobahntafeln haben sprechen gelernt

Jeder kennt sie – die braunen Hinweistafeln auf den Autobahnen. Kaum gesehen und gelesen – schon sind sie auch schon wieder vergessen. Damit wars das jetzt hier Fürstenfeldbruck – die Stadt hat sich nämlich den dem Projekt “Erlebnisguide auf der Autobahn” beteiligt. Das soll längere Autofahrten weniger langweilig und vor allem informativ und spannend machen. Wer an einer solchen brauchen Hinweistafel vorbeifährt, der bekommt über die kostenlose App “Erlebnisguide” interessante Geschichten und Infos zu den abgebildeten Sehenswürdigkeiten und Regionen vorgespielt. In Fürstenfeldbruck würde das zum Beispiel bei der “Barockkirche Fürstenfeld” funktionieren. Damit sich die Autofahrer aber auch weiter voll auf die Fahrt konzentrieren können, gibt es den sogenannten Live-Modus. Sobald der aktiviert ist, wird der Erlebnisguide ganz automatisch an den Hinweistafeln abgespielt. Alle Infos zum neuen „Erlebnisguide“ findet Ihr hier.