Die coolsten Adventskalender

Der „Die drei ???“ Adventskalender

So macht das Warten Spaß! Einen actiongeladenen Kriminalfall in der Vorweihnachtszeit müssen die Freunde Justus, Peter und Bob im „Die drei ??? Adventskalender“ lösen. Kinder ab 8 Jahren können die drei dabei begleiten. Das besondere, auf den Türchen stehen keine Nummern, denn jeden Tag muss man ein Rätsel lösen, um das richtige Türchen zu finden. Darin wartet dann eine tolle Detektiv-Überraschung.

Preis: 10,99€

Euer Adventskalender für Klima und Liebe – der Paarzeit-Adventskalender

Mit ganz viel Liebe in Richtung Weihnachten. Das garantiert euch der Paarzeit-Adventskalender. Denn er schenkt euch und eurem Partner oder eurer Partnerin Zeit zu zweit. Täglich liefert euch eine Storycard die Möglichkeit sich gemeinsam zu erinnern, zu lachen oder von der Zukunft träumen. Und ganz nebenbei tut ihr der Umwelt mit dem Fabrikat sogar noch was Gutes, denn der Kalender ist nachhaltig produziert und pro verkauftem Kalender wird ein Baum gepflanzt.

Preis: 26,00 €

Wer nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchte, kann sich diese Art Adventskalender natürlich auch selbst basteln. Lasst eurer Fantasie dabei freien Lauf.

Bieradventskalender

Wir sind hier in Bayern und da zählt Bier bekanntlich zu den Grundnahrungsmitteln. Warum also keinen Bieradventskalender? Praktisch, dass in einen Bierkasten genau 24 Flaschen passen. Jetzt einfach mit der Lieblingssorte des Beschenkten oder mit einer Mischung aus vielen Biersorten bestücken und die Flaschendeckel mit Zahlen beschriften. Fehlt nur noch die Schleife. Wer es ausgefallener mag, verschenkt einfach den 24-Biere-Adventskalender aus aller Welt. Da ist die Freude bestimmt groß!

Preis: 74,99 €

Foodist Gourmet Adventskalender

Die 24 Süßigkeiten stammen aus Manufakturen aus ganz Europa. Entdecke neue Köstlichkeiten wie z. B. weihnachtliches Gebäck, Milchschokolade von Johnny Doodle, salzige Snacks oder Pralinen. Enthalten ist zusätzlich ein umfangreiches Booklet mit DIY Deko-Ideen, festlicher Inspiration und Rezepten für eine leckere Vorweihnachtszeit und ein elegantes Weihnachtsmenü.

Preis: 69,99 €

Ehrlich Brothers Zauberkalender

Spektakuläre Zaubertricks für Zuhause: Eine Karte finden, die sich jemand aus dem Publikum gemerkt hat, oder das von ihm gewählte Wort voraussagen – lernen Sie unmögliche mentale Berechnungen und Techniken, mit denen Sie die Gedanken der Menschen lesen.

Preis: 29,99€

Der Anti-Adventskalender: für jeden, der keinen Adventskalender haben will

Für all die, denen der Weihnachtstrubel so richtig auf den Keks geht, ist der Anti-Adventskalender gemacht! Hinter 24 Türchen verstecken sich keine Glücks- sondern Pechkekse, gespickt mit Verwünschungen, Flüchen und feinstem schwarzen Humor. Dieser Kalender beschert euch täglich eine faustdicke Überraschung und verdirbt euch so auf grandiose Weise die Weihnachtszeit. Na dann: Viel Freude damit.

Preis: 29,49€