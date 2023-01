Die coolsten Eisdiscos in Oberbayern

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis im Winter in Oberbayern. Wenn Groß und Klein mit ihren Schlittschuhen über die Eisfläche düsen, dazu von Rockklassikern bis zu den neuesten Chartssongs einfach coole Musik aus den Lautsprechern wummert und am besten noch Lichteffekte für das richtige Discofeeling sorgen. Kein Wunder, das Eisdiscos so beliebt sind. Leider gibt es davon nicht mehr so viele in Oberbayern. Daher haben wir für Euch die coolsten zusammengesucht:

Eissporthalle Landsberg am Lech:

Datum: Jeden Samstag

Uhrzeit: 19:00 – 20:45 Uhr

Preis 1,50€ bis 5 Jahre / 2,50€ bis 17 Jahre / 3,50€ ab 17 Jahre

Eisstadion Amperoase Fürstenfeldbruck:

Datum 11.02.2023

Uhrzeit: 19.00 – 22.00 Uhr

Preis: Erwachsene: 5,80€ / Kinder: 3,30€

Eisstadion Bad Tölz:

Datum: 04.02.2023 / 04.03.2023

Uhrzeit: 20:00 – 22:30 Uhr

Preis: 6€ pro Person

Olympia-Eislauf-Zentrum München:

Datum: Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag

Uhrzeit: 20:00 – 22:00 Uhr

Preis: 6-15 Jahre 6€ / ab 16 Jahre 8€

Olympia-Eislauf-Zentrum Garmisch-Partenkirchen: