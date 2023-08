Sie wird gerade entschärft: Heute Morgen ist in Traunstein schon wieder eine Fliegerbombe gefunden worden. Mittags ist der Bereich um den Fundort in der Chiemsee- und Gmelchstraße mit einem Radius von 100 Metern evakuiert worden. Die Straßen um die Fundstelle sind für den Verkehr gesperrt – bitte umfahrt den Bereich großräumig und vermeidet Fahrten in den Traunsteiner Westen. Außer Straßen ist auch die Bahnstrecke Traunstein – Traunreut gesperrt.