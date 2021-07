Die ersten großen Sommerbaustellen starten

Ferienzeit ist Baustellenzeit, und viele Baustellen können gar nicht mehr bis Freitag warten, sondern legen jetzt schon los. Mit gehörigen Auswirkungen für Autofahrer. Die Flughafentangente Ost ist heute für drei Wochen zwischen Erding-Mitte und der Anschlussstelle der B388 komplett gesperrt. Die B388 selbst ist im Bereich Moosinning von heute bis zum 03. Oktober halbseitig gesperrt. Und in Herrsching am Ammersee ist die Ortsdurchfahrt ab heute wochenlang gesperrt. In allen Fällen sind Umleitungen ausgeschildert.