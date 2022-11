Die Fußball-WM 2022 – alles was ihr wissen müsst!

Nächste Woche ist es schon so weit. Die aller erste Winter-WM beginnt. Alles was ihr zu der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Der Kader

Am Donnerstag, dem 10 November hat Bundestrainer Hansi Flick seinen WM-Kader bekannt gegeben. Diese Fußballer reisen mit nach Katar:

Tor: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp

Abwehr: Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, David Raum, Lukas Klostermann, Christian Günter, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Armel Bella-Kotchap

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sane, Serge Gnabry, Ilkay Gündogan, Mario Götze, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko, Niclas Füllkrug

Die Spiele

Das Eröffnungsspiel findet am Sonntag, dem 20. November statt. Der Gastgeber Katar eröffnet die WM gegen Ecuador. Bis zum Finale, am 18. Dezember, gibt es insgesamt 64 Spiele. Den Anfang macht natürlich die Gruppenphase. Deutschland spielt zusammen mit Japan, Spanien und Costa Rica in der Gruppe E.

Die ersten Deutschlandspiele in der Gruppenphase:

23.11.: Gegen Japan

27.11.: Gegen Spanien

01.12.: Gegen Costa Rica

Jetzt fährt Deutschland entweder Heim, oder sie kommen weiter ins Achtelfinale. Gewinnt Deutschland die Gruppe, spielen sie am 5.12. gegen den Zweiten der Gruppe F (Belgien oder Kroatien). Als Gruppenzweiter spielen sie am 6.12. gegen den Sieger der Gruppe F (Belgien oder Kroatien).

Weitere Spiele, die danach für Deutschland noch möglich wären:

Viertelfinale: 9.12. oder 10.12.

Halbfinale: 13.12. oder 14.12.

Finale: 18.12.

Wer überträgt die WM?

Magenta TV überträgt alle 64 Spiele – 16 davon exklusiv . ARD und ZDF übertragen 48 Spiele der WM, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Public Viewing in Oberbayern

Vorfreude auf die WM kommt in diesem Jahr kaum auf. Viele Bars und Kneipen wollen aus Protest gegen die Zustände in Katar kein Public Viewing anbieten. Ein weiterer Grund: die Weltmeisterschaft findet im Winter statt. Spezielle Public Viewing Events wurden nahezu keine angemeldet. Ob sich also überhaupt zum gemeinsamen Fußballschauen vor einer großen Leinwand verabredet wird, bleibt fraglich. Die Kneipen, die ohnehin Fußball und Sport übertragen, werden aber zumindest wohl die Spiele der DFB-Elf zeigen.

WM-Gadgets

Was wäre eine Weltmeisterschaft ohne witzige und coole Gadgets. Das sind die besten Fan-Artikel dieses Jahr.

Das WM-Buch:

Schon jetzt gibt es ein Buch zur diesjährigen Weltmeisterschaft. “Das große WM-Buch 2022: Stars. Teams. Stadien“. Darin kann man alles über die Teams, die Spiele und die TOP-Stars lesen. Dazu gibt’s alles wissenswerte über die 8 Fußballstadien in Katar.

Das Masskottchen:

Das offizielle WM-Maskottchen dieses Jahr heißt La’eeb und gibt’s wieder als Schlüsselanhänger, als Puppe oder als Poster.

WM- Adventskalender:

Passend natürlich zur Jahreszeit der große Renner dieses Jahr.

Lichterketten:

Wer Fußball und Weihnachten gleich unter einen Hut bringen will, der sollte sich einfach Lichterketten daheim aufhängen, die gibt’s nämlich auch mit kleinen Lampions in Deutschlandfarben.

Der Song

Keine WM ohne offiziellen WM-Song! Pünktlich zur Gruppen-Auslosung hat die Fifa den offiziellen Song zum Turnier veröffentlicht. Er heißt „Hayya Hayya (Better Together)“ und ist von den Künstlern Trinidad Cardona, Davido und Aisha.

Warum ist die WM so unstritten?

Die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Es ist die erste WM, die in einem arabischen Land stattfindet, und auch die erste Winter-WM. Katar ist vor allem durch die schlechten Arbeitsbedingungen der Migranten in Kritik geraten. Bis kurz vor Start des Turniers wurde auch hier noch fleißig gebaut. Baustellen, auf denen Tag und Nacht bei über 30 Grad gehämmert und bohrt wird. Stadien, Hotels und Infrastruktur werden erbaut und verbessert. Und die Gastarbeiter aus Pakistan, Nepal, Bangladesch, Indien oder von den Philippinen leben teilweise zu zwölft auf 14 Quadratmetern. Dazu kommt, dass sich kurz vor dem Start des Turniers der WM-Botschafter Khalid Salman in der ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ homophob geäußert hat. Wegen den Menschenrechtsverletzungen und der Ausbeutung von Gastarbeitern fragen sich viele Fußballfans, ob man die WM dieses Jahr überhaupt noch schaut oder aus Protest eher boykottieren soll.