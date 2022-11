Die Johanniter-Weihnachtstrucker starten wieder

Auch in diesem Jahr starten sie wieder die Motoren und fahren mit großen Lkws nach Osteuropa: Die Weihnachtstrucker der Johanniter auch hier aus Allershausen. Abfahrt ist Mitte Dezember, damit die Päckchen rechtzeitig vor Weihnachten auf dem Balkan, in Rumänien, Bulgarien und natürlich auch der Ukraine ankommen. Ab morgen kann man hier in Allershausen bei den Johanniter Päckchen abgeben. Rein kommen Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und ein kleines Kinderspielzeug. Die genaue Packliste und alle Abgabeorte findet ihr hier.