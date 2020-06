Die Kinos öffnen wieder im Landkreis Starnberg

Ab Montag dürfen die Kinos bei uns wieder aufmachen – zumindest theoretisch. Denn viele großen Kinobetreiber lassen ihre Säle noch zu. Für die großen Häuser lässt sich das Hygiene-Konzept so schnell nicht umsetzen und die großen Blockbuster – die Publikumsmagneten – wurden eh auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Mehrere kleine Kinos machen aber auf. Im Kreis Starnberg geht es am Montag wieder hier im Tutzinger Kurtheater los und die Kinos in Gauting und Gilching öffnen ab Donnerstag. Ob und wann das Kino vor eurer Tür aufmacht – eine Liste findet Ihr hier.