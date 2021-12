Die leckersten Glühwein-Alternativen

Glühwein gehört zum Advent wie Bier zur Wiesn. Aber irgendwann hat man auch genug davon. Trotzdem möchte man sich ja gerne weiterhin mit einem Getränk aufwärmen. Daher gibt es hier für euch unsere selbstgetesteten TOP 3 Glühweinalternativen:

Der heiße Aperol (2 Portionen)

Ihr braucht:

90 ml Aperol

300 ml Weißwein

150 ml Apfelsaft

30 ml Maracuja- oder Mangosirup

1/2 Zitrone

Schneidet die Zitrone in Scheiben und gebt sie mit dem Apfelsaft und dem Weißwein in einen Topf. Sobald es zu Dampfen beginnt, fügt den Aperol hinzu. Gebt den Sirup eurer Wahl in die Mischung. Für die Deko, gebt noch eine Zitronenscheibe in die Tasse.

Wohl bekomm’s!