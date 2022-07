Die Lieblingsparks der Münchner

Die Münchner sind mit den Grünflächen und Parks in der Stadt sehr zufrieden. Das hat eine Umfrage der Initiative „Grün in die Stadt“ nun gezeigt. Damit ist München unter anderem vor Hamburg, Leipzig, Köln und Berlin Spitzenreiter. Der mit Abstand beliebteste Park in München ist der Englische Garten – mehr als die Hälfte der Befragten haben ihn als ihren Lieblingspark angegeben.

Das komplette Münchner-Lieblingspark-Ranking:

1. Englischer Garten

2. Westpark

3. Olympiapark

4. Nymphenburger Schlosspark

5. Isarauen

6. Luitpoldpark

7. Ostpark

8. Pasinger Stadtpark

9. Flaucher

10. Königlicher Hirschgarten