Die meisten Lebkuchen kommen aus Bayern

Drei von vier Lebkuchen in Deutschland kommen aus Bayern. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik haben bayerische Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern 2021 74,2 Prozent aller Lebkuchen in Deutschland hergestellt. Insgesamt haben die 26 Betriebe in Bayern 62 721 Tonnen der Warengruppe hergestellt, zu der auch Honigkuchen und ähnliche Produkte gezählt werden. Das sind 1,9 Prozent mehr als 2020.

Sowohl die Produktion in Bayern als auch deren Anteil an der deutschen Erzeugung ist in den vergangenen zehn Jahren steil gestiegen. Noch 2011 waren in Bayern erst 27 269 Tonnen Lebkuchen , Honigkuchen und ähnlicher Waren in größeren Betrieben gefertigt worden. Das ist weniger als die Hälfte des aktuellen Wertes. Der Anteil an der deutschen Erzeugung lag damals bei knapp einem Drittel.