Die Münchner Blade Night startet wieder

Auf Rollerblades quer durch München. Wenn alles glattgeht, klappt das wieder Anfang Mai. Die Blade Night soll hier in München wieder stattfinden. Zwei Jahre war Pause wegen Corona, jetzt geht es mit neuem Sponsor wieder los. Der endgültige Bescheid vom KVR fehlt zwar noch, die Organisatoren planen aber schon fleißig. Los gehts am 9. Mai um 19 Uhr an der Schwanthalerhöhe. Was aber auch noch fehlt, sind die sogenannten BladeGuards. Die freiwilligen Ordner sorgen bei der Fahrt für Sicherheit und helfen beim Auf- und Abbau.