Die Osterpostfiliale öffnet wieder

Ein Brief für eure Kinder, vom Osterhasen höchstpersönlich. Die Post öffnet wieder ihr Osterpostfiliale in Ostereistedt. Ab dem 1. März werden hier wieder Briefe von Kindern aus der ganzen Welt beantwortet. In den vergangenen Jahren sind dabei vor allem Wunschzettel bei der Osterpost eingegangen.

Ganz offiziell gehen alle Briefe an den Osterhasen „Hanni Hase“. Tatsächlich kümmert sich aber ein ehrenamtliches Team und die zahlreichen Briefe. Und das ist echt eine ganze Menge Arbeit. Alleine im vergangenen Jahr haben die Kinder rund 80.000 Briefe eingeschickt, die auch alle der „Osterhase“ beantwortet hat. Und im Jahr davor, 2021, sogar etwa 100.000 Stück. Alle Briefe, die zum 1. April eingehen, sollen rechtzeitig vor Ostersonntag beantwortet werden.

Eure Briefe müsst ihr an folgende Sendeadresse schicken:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt