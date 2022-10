Steuerverschwendungen an alles Ecken. Der Bund deutscher Steuerzahler hat heute sein neues Schwarzbuch vorgestellt. Hier werden die größten Verschwendungen von Geldern zusammengefasst. Darunter auch eine beheizbare Fuß- und Radfahrer Brücke in Traunstein. Die hatte alleine letztes Jahr über 20.000 Euro gekostet. Jetzt soll der Steg in Zukunft im Winter nur noch geräumt werden.