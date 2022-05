Im Juni, Juli und August können wir für nur 9 Euro im Monat quasi überall hin mit der Bahn fahren, allerdings nur mit dem ÖPNV und Regionalzügen. Und trotzdem können wir tolle Ausflugsziele in Bayern erreichen, ohne ewig unterwegs zu sein. Wir haben euch hier die schönsten Ausflugsziele mit dem 9-Euro-Ticket herausgesucht.

Walchensee

Der wunderschöne Walchensee bei Kochel am See lockt an Wochenenden die Besucher in Massen an, was zu langen Staus führt. Ihr könnt aber auch bequem mit der Bahn hinfahren. Mit nur einmal Umsteigen geht’s vom Münchner Hauptbahnhof in nur 1:42 h in die Ortschaft Walchensee.

Regensburg

Steinerne Brücke, Biergärten an der Donau und die Altstadt, die UNESCO-Welterbe ist. Regensburg ist eine Schönheit an der Donau. Und Ihr kommt mit dem 9-Euro-Ticket in nur 1:23 h ohne Umsteigen vom Münchner Hauptbahnhof dort hin.

Nürnberg

Kaiserburg, Handwerkerhof, eine Altstadt zum Verlieben und seit Kurzem auch das Zukunftsmuseum. Nürnberg ist immer einen Besuch wert. Und mit dem 9-Euro-Ticket könnt Ihr ohne Umsteigen vom Münchner Hauptbahnhof aus mit dem Regionalexpress in nur 1:44 h nach Nürnberg fahren.

Kloster Weltenburg

Vom Münchner Hauptbahnhof aus erreicht Ihr mit nur 2 Mal umsteigen in 2 Stunden das Kloster Weltenburg bei Kelheim. Malerisch an einer Donauschleife gelegen zieht die Benediktinerabtei die Touristen aus weit und fern an. Die lernen im Besucherzentrum alles über das Kloster und können sich dann im wunderschönen Biergarten stärken, natürlich auch mit einer frischen Maß Bier von der ältesten Klosterbrauerei der Welt.

Walhalla

Sie ist der Tempel für bayerische Legenden. Die Walhalla in Donaustauf im Landkreis Regensburg. Und von München aus kommt Ihr mit nur ein Mal Umsteigen in einer Fahrzeit von rund 2 Stunden zu der Gedenkstätte, die hoch auf einem Hügel liegt und wie ein antiker Tempel wirkt. König Ludwig I. hatte die Walhalla in Auftrag gegeben. Darin findet Ihr über 130 Büsten von großen bayerischen Persönlichkeiten. Von Otto der Große über Immanuel Kant bis hin zu Sophie Scholl. Eine beeindruckende Sammlung in einem imposanten Bau, den man mal gesehen haben muss.

Lindau

Beim Blick auf den Bodensee könnte man meinen, man steht am Meer. Aber die Berge im Hintergrund machen klar, hier ist man in Lindau. Und die Stadt mit einer Insel im Bodensee samt mittelalterlicher Altstadt ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Vom Münchner Hauptbahnhof aus braucht Ihr ohne Umsteigen 2:22 h.

Passau

Die drei Flüssestadt, bei der Donau, Inn und Ilz zusammenfließen hat mehr zu bieten, als nur die Flüsse. Die Altstadt mit ihren Geschäften, Eisdielen und Cafés lockt Touristen wie Einheimische an. Und Highlight ist natürlich ein Orgelkonzert im Dom mit der größten Orgel der Welt. Vom Münchner Hauptbahnhof kommt Ihr ohne Umsteigen in 2:15 h nach Passau.

Schloss Neuschwanstein

Das Märchenschloss bei Füssen ist in der ganzen Welt bekannt. Und Ihr könnt es auch einfach mit dem 9-Euro-Ticket besuchen. Vom Münchner Hauptbahnhof aus müsst ihr 2 Mal Umsteigen und erreicht nach 2:40 h das Schloss.

Bamberg

Die Bierstadt in Oberfranken ist nicht nur wegen ihrer zahlreichen Brauereien einen Besuch wert, sondern vor allem wegen ihrer atemberaubenden Altstadt und den freundlichen Menschen mit ihrer offenen Art. Vom Münchner Hauptbahnhof aus braucht Ihr rund 3:15 h lang zum Bamberger Bahnhof und müsst dabei einmal umsteigen.

Rothenburg ob der Tauber

Diese Kleinstadt in Mittelfranken imponiert mit ihrer mittelalterlichen Altstadt, voller Fachwerkhäuser, Baudenkmäler und schöner Geschäften. Vom Münchner Hauptbahnhof aus müsst ihr 2 Mal umsteigen und seit in 3:25 h in Rothenburg ob der Tauber.

Und so viel Zeit müsst Ihr mitbringen, um Städte außerhalb Bayerns mit dem 9-Euro-Ticket zu besuchen:

Salzburg (ist auch enthalten): Vom Münchner Hauptbahnhof aus knapp 2 h ohne Umsteigen.

Berlin: Vom Münchner Hauptbahnhof aus 9:13 h mit 3 Mal Umsteigen.

Hamburg: Vom Münchner Hauptbahnhof aus 14:38 h mit 4 Mal Umsteigen.

Erfurt: Vom Münchner Hauptbahnhof aus 6:26 h mit 2 Mal Umsteigen.

Dresden: Vom Münchner Hauptbahnhof aus 8:37 h mit 2 Mal Umsteigen.

Freiburg: Vom Münchner Hauptbahnhof aus 6:58 h mit 3 Mal Umsteigen.

Stuttgart: Vom Münchner Hauptbahnhof aus 3:04 h mit 2 Mal Umsteigen.