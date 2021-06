Die schönsten Badeseen in unserer Heimat

Ammersee: Er ist der drittgrößte See Bayerns und der am weitesten nach Norden reichende Voralpensee. Er erlebt vor allem an heißen Wochenenden einen großen Zustrom an Besuchern aus München und Augsburg. Der See hat eine Fläche von rund 47 Quadratkilometern und eine maximale Tiefe von etwa 80 Metern.

Bibisee: Für die Kinder gibt es hier eine 50 Meter lange Wasserrutsche, ein Planschbecken, Buddelplätze und natürlich Bade- und Liegewiesen. Grillen ist an diesem See bei Königsdorf an den ausgewiesenen Holzkohle-Grillplätzen erlaubt.

Birkensee: Das ist einer der kleinsten Seen der Münchner Seenplatte und Teil der Langwieder Seenplatte. Gilt übrigens auch als Hotspot für FKK-Badegäste.

Dienhauser Weiher: Bei diesem Weiher im Landkreis Landsberg geht es wieder raus in die Natur. Kaum Parkmöglichkeiten und keine Sanitäranlagen, dafür ganz viel Idyll. Am dicht bewachsenen Westufer tummeln sich die FKK-Liebhaber.

Echinger See: Der Baggersee im Süden von Eching im Landkreis Freising wird auch gerne mal Ellwanger See genannt. Hier gibt es großflächige Liegewiesen, Sandplätze für Kinder sowie Plätze für Beach-Volleyball und Tischtennis. Er ist ein in den 1960er Jahren entstandener Baggersee.

Fasaneriesee: Das Ufer des Sees im Norden Münchens ist teils steil, teils flach einlaufend und dann wieder steil abfallend. Historisch wertvoll: Am Nordrand des Sees befindet sich Feldmochings erster Friedhof. Hier wurden zwischen 1939 und 1941 circa 600 bajuwarische Reihengräber entdeckt. Vermutlich stammen sie aus der Zeit zwischen 550 n. Chr. bis 700 n. Chr.

Feldmochinger See: Er ist der drittgrößter im Münchner Stadtgebiet. Am schönsten ist dabei das Westufer. An der Nordseite ermöglicht eine Rollstuhlrampe auch Behinderten den Zugang zum Wasser. Der Spazierweg um den See ist genau 2,25 Kilometer lang.

Feringasee: Das südliche Drittel des Sees in Unterföhring ist die mit einer Bojenkette abgetrennte Badezone und auf einer Halbinsel befindet sich ein offizielles FKK-Gelände, auf dem an manchen Wochenenden bis zu 6.000 Nacktbader zu finden sind. Nördlich ist die Wassersportzone mit einem Windsurfclub. Zudem wird hier geangelt. Baden ist in diesem Bereich nicht erlaubt. Rund um den See führt ein zwei Kilometer langer Rad- und Fußweg.

Fohnsee: Geheimtipp außerhalb Münchens, in der Nähe von Iffeldorf, südlich vom Starnberger See – da liegt ruhig und abgelegen der Rohnsee. Ein Teil des Sees wird auch "Schweinderl-Bucht" genannt - eine Anspielung auf das dortige FKK-Ressort.

Garchinger See: Der Garchinger Kiesweiher bietet für die einen Liegewiesen mit vielen Bäumen, für die andere Sportanlagen, Freizeitmöglichkeiten und Kinderspielgeräte. Der See ist rund 390 Meter lang und 120 Meter breit und bis zu fünf Meter tief.

Germeringer See: Die Wasserqualität des Sees ist außerordentlich gut. Der Germeringer See ist ein künstlicher See, der keinen Zulauf hat. Natürliche Quellen am Seegrund versorgen ihn mit Wasser.

Karlsfelder See: Die zwei Gaststätten mit Biergarten werden ganzjährig bewirtschaftet. Neben dem Sprung ins Wasser könnt Ihr hier Einiges unternehmen. Zum Beispiel eine Rundwanderung um den See, Boccia spielen oder den Fitnessparcours „Insel Vitalis“ absolvieren.

Kranzberger See: Dieser See im Landkreis Freising liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet Amperauen. Da er relativ flach ist, kann man schon früh in der Saison dort schwimmen gehen, weil sich das Wasser schnell aufheizt und die flachen Ufer machen ihn zu einem guten Ausflugsziel für Familien mit kleineren Kindern. Auf die warten auch Spielplätze. Dank der riesigen Liegefläche, bekommt man hier immer einen Platz.

Kronthaler Weiher: Im Norden Erdings sorgt der Kronthaler Weiher für Urlaubsfeeling. Mit mehreren Spielplätzen, einer coolen Hängebrücke zur Insel im See und vielen Freizeitangeboten (wie Minigolf oder Trampolin) ist der Weiher vor allem bei Familien beliebt.

Langenpreisinger Weiher: Dieser Bagersee im nördlichen Landkreis Erding ist umsäumt von Bäumen. Am Nordufer gibt es eine große Liegewiese, die Wasserwacht sorgt an heißen Tagen für die Sicherheit der Badegäste.

Langwieder See: Er ist Teil des Naherholungsgebietes Langwieder Seenplatte. Der See ist das zweitgrößte stehende Gewässer Münchens. Zu den Freizeitangeboten am See zählen beispielsweise ein Ruderbootverleih und eine Minigolfanlage. Seit Mai 2008 ist das Tauchen im nordöstlichen Teil des Sees wieder erlaubt.

Lerchenauer See: Der Lerchenauer See ist einer der kleineren Badeseen im Münchner Stadtgebiet und der kleinste der Dreiseenplatte. Der See benötigt nur 86 Tage für eine Wassererneuerung.

Lußsee: 2010 wurde der Lußsee zum saubersten See in München und Umgebung gewählt. Er ist vor allem für Kinder geeignet, die am Kieselstrand ihre ersten Schwimmversuche unternehmen wollen.

Pilsensee: Ursprünglich ein Teil des Ammersees, gehört der Pilsensee - heute eigenständig - zum Fünfseenland. Er hat insgesamt 36 Zu- und Abläufe, die für einen jährlichen Austausch der gesamten Wassermenge sorgen.

Poschinger Weiher: Er wird auch Unterföhringer See genannt, wobei sich das in der Bevölkerung nie durchsetzen konnte. In der Nähe zum See liegen die zwei Unterföhringer Schuttberge aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Niedrigere, zwischen See und Isar, ist ein beliebtes Ziel von Mountain-Bikern. Der höhere Hügel liegt nördlich des Sees und bietet eine tolle Aussicht auf München.

Pucher Meer: Trotz seiner geringeren Größe von sechs Hektar wird der See bei Fürstenfeldbruck von seinen Besuchern liebevoll als Meer bezeichnet. Das nördliche Ufer ist naturbelassen. Neben der großzügigen Liegewiese laden Beachvolleyballplätze und ein Kinderspielplatz zu einem gemütlichen Nachmittag ein.

Pullinger Weiher: Den einen Pullinger Weiher gibt es gar, sondern es handelt sich um mehrere Badeseen südlich von Freising. Dabei wurden zwei Seen extra zu Badeseen ausgebaut, mit Liegewiesen, Parkplätzen und jeweils einem Kiosk. Dazu gibt es am Himmel einiges zu sehen. Da der Flughafen in der Nähe ist, werden die Seen relativ niedrig überflogen.

Regattaparksee: Der Regattaparksee bei Oberschleißheim wurde zu den Olympischen Spielen 1972 angelegt. Lediglich das Nord- und Westufer sind mit ihren flachen Einstiegen zum Baden freigegeben. Die gute Wasserqualität sowie die hellen Kieselsteine lassen den See sehr "blau" erscheinen. Gute Schwimmer wagen sich zur Badeinsel auf dem See.

Riemer See: Der See im Osten Münchens wurde 2005 im Zuge der Bundesgartenschau gemeinsam mit einem Park künstlich angelegt. Am Ostufer befindet sich ein breiter Kiesstrand, an dem die Sonne genossen werden kann. Allerdings solltet Ihr einen Sonnenschirm im Gepäck haben, da die wenigen Schattenplätze schnell vergriffen sind.

Starnberger See: Er ist der fünftgrößte in Deutschland. Durch seine große Durchschnittstiefe führt er jedoch am zweitmeisten Wasser. Über Bayern hinaus bekannt wurde der See auch durch den skandalumwitterten Tod König Ludwigs II. An sein Ertrinken im Jahr 1886 erinnern heute noch eine Votivkapelle und ein Holzkreuz direkt im See.

Steinsee: Der Steinsee bei Moosach im Landkreis Ebersberg hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Denn der Steinsee ist ein Relikt der Würm-Eiszeit und wurde durch den Inntalgletscher geschaffen. Heutzutage speißt er sich aus reinem Quellwasser und hat daher eine exzellente Wasserqualität. Ein römisches Steinhaus, dessen Überreste in der Nähe des Sees entdeckt wurden, gab ihm den Namen. Baden könnt Ihr im Familienbad am Nordufer sowie am südöstlichen Ufer des Sees.

Taxetweiher: Der Taxetweiher in Ismaing (öfters auch Eisweiher genannt) hat seinen Namen vermutlich vom Gebiet, auf dem sich der Weiher heute befindet, das auf historischen Karten als Schinder-Daxet bezeichnet wird. Der Weiher ist heute Naherholungsgebiet und Badegewässer und maximal zwei Meter tief. Er ist nur wenige Minuten vom S-Bahnhof entfernt und bietet auch einen Spielplatz.

Vöttinger Weiher: Im Westen Freisings wartet mit dem Vöttinger Weiher ein kleines Badeidyll. Mit großer Liegewiese, einem Fußballplatz, fester Feuerstellen und Sonnendeck ist der kleine aber feine See vor allem bei Familien und Jugendlichen beliebt.

Weßlinger See: Der Weßlinger See ist der kleinste des Fünfseenlands. Er besitzt keinen Zu- oder Abfluss und wird komplett unterirdisch mit Wasser gespeist. Seit den 70ern schützt eine Sauerstoffpumpe den See vor dem Umkippen und sorgt wieder für eine gute Wasserqualität.

Windachspeicher: Eigentlich dient der Stausee im Landkreis Landsberg dem Hochwasserschutz. Aber an heißen Tagen, lockt er zahlreiche Badegäste an. Mit einer großen Badewiese und einem tollen Waldpanorama ist der Windachspeicher der ideale See, um zu entspannen.

Wörther Weiher: Dieser See im südlichen Landkreis Erding wird von manchen auch Wiflinger Weiher genannt, je nachdem, wo man herkommt. So oder so, bietet er viele schattige Plätze auf den Liegewiesen, seichte Buchten die ideal für Kleinkinder sind, einen Kiosk mit Eis und Snacks und zahlreiche Brückchen um den See herum, für einen wunderschönen Spaziergang.

Wörthsee: Er zählt zu den schönsten und saubersten Badeseen Bayerns und hat seinen Namen von der im See liegenden Insel Wörth. Die geringen Wasserstandsschwankungen erklärt man dadurch, dass ihm überwiegend Grundwasser zufließt.