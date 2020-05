Die schönsten Biergärten in unserer Heimat

Ab dem 18. Mai dürfen wieder die Biergärten in unserer Heimat öffnen. Wir haben hier die schönsten für Euch zusammengefasst.

EINSCHRÄNKUNG: Wegen der Coronamaßnahmen können die tatsächlichen Angebote und/oder Plätzezahlen von den Angaben abweichen.

Stadt/Landkreis München



Der königliche Hirschgarten: Der größte Biergarten in München freut sich schon jetzt auf Euer Kommen, wenn Ihr bei einem schönen kühlen Bier die frische Luft im Grünen genießen wollt. 8.000 Menschen finden hier von Wiesen umgeben ein idyllisches Plätzchen. Für alle Tierfreunde gibt es außerdem ein Hirschgehege, in dem Ihr die stattlichen Tiere beobachten könnt.

Taxisgarten: Der Taxisgarten ist schon seit 1924 eine feste Institution in München. Ihr könnt Euch auf eine große Speisekarte und süffiges Hofbräu-Bier freuen.

Paulaner am Nockherberg: Wer Lust hat, den urigen Biergarten aus der Paulanerwerbung selbst kennenzulernen, muss zum Nockherberg. Freut Euch auf die Paulanerbiere, auf selbstgemachte Kreationen. Ob Selbstbedienung oder Service, jedem wie er’s will.

Langwieder See: Königliches Bier? Das könnt Ihr am Wochenende im Biergarten Langwieder See probieren, denn dort gibt’s flüssiges Gold von der König Ludwig Brauerei. Herrlicher Seeausblick und angenehme Ruhe lassen den Tag wie im Flug vergehen. Bei schönem Wetter könnt Ihr Schmankerl aus der bayrischen Küche verzehren oder doch Eure eigene selbstgemachte Brotzeit mitnehmen.

Zum Flaucher: Seit über 130 Jahren gibt es den Biergarten „Zum Flaucher“ nun schon. Geniale Lage an der Isar trifft auf Schmankerl der bayrischen Art. Es werden auch Steckerlfisch, vegetarische Gerichte und selbstgemachter Kuchen angeboten. Musikalische Erholung steht auch immer wieder mit auf dem Programm. Bei der bunten Mischung kommt jeder auf seine Kosten.

Biergarten am Muffatwerk: Der Biergarten am Muffatwerk bietet Platz für 400 Gäste und 100 von ihnen können sogar wettergeschützt unter Münchens größter Markise Platz nehmen. Auf der Speisekarte stehen neben traditionellen Biergartengerichten auch Speisen mit mediterranem Flair und leichte vegetarische Menüs. Die Getränkekarte bietet neben frischem Hofbräu auch eine Vielzahl an Weinen und alles, was man von einer gut sortierten Bar erwarten darf. Und auch die Lage ist einmalig: Direkt am Isarfahrradweg könnt Ihr hier nach einer anstrengenden Radltour zum Kräftetanken einkehren. Für die kleinsten Gäste steht ein Sandkasten zum Bauen und Buddeln bereit und alle größeren Kinder können sich auf dem nahen Spielplatz austoben.

Inselmühle Untermenzing : Hier gibt’s sie noch, die echte bayerische Gemütlichkeit: Im Schatten von ausladenden Kastanienbäumen und mit Blick auf die Würm könnt Ihr bei der Inselmühle Untermenzing abschalten und entspannen. Dazu noch ein frisch gezapftes Augustiner-Bier aus der ältesten Brauerei der Stadt und eine leckere Brotzeit – was gibt's Besseres? Hier könnt Ihr auch Eure eigene Verpflegung mitnehmen. Sehr verlockend ist allerdings auch der Blick auf die Speisekarte: Typisch zünftigen Brotzeitvariationen und saftigen Grillspezialitäten stehen Euch genauso zur Auswahl wie Steckerlfisch oder Crepes und Auszogne. Und für alle jungen Gäste, die es weniger entspannt angehen lassen wollen, steht ein großer Spielplatz bereit. Falls Ihr Euch mal nicht sicher seid, ob der Biergarten geöffnet hat, erreicht Ihr unter 089/81010 das Wettertelefon.

Würmtal

Heide Volm: Heimat der Bräurosl, süffiges Hacker-Pschorr Bier, typisch Bayrische Küche – all das gibt’s in Planegg im Biergarten bei der Heide Volm neben dem S-Bahnhof gelegen. Dieser Biergarten entstand aufgrund einer königlichen Forderung. Denn Maximilian ll. suchte damals ein gemütliches Plätzchen zum Rast machen, als er die erste Teilstrecke der Eisenbahnlinie München – Garmisch 1854 eröffnete.

Landkreis Landsberg



Alte Villa: Kulinarische Verwöhnung für den Gaumen gibt’s in Utting. Bei den Brotzeitständen im Selbstbedienungsbiergarten ist für jeden Geschmack etwas dabei: Ob bayrischer Obazda, gut duftender Steckerlfisch oder doch vegetarisch. Aber falls Ihr lieber Eure eigene Brotzeit mitbringen wollt, ist das natürlich auch kein Problem. Eine kleine Idylle am Ammersee wartet auf Euch mit Seeblick und ein kleiner Teich direkt vor der Nase. Mit dem Kinderspielplatz wird auch den Kleinen nicht langweilig.

Lechgarten: Im Herzen Landsbergs, zwischen der wunderschönen Altstadt und dem Lechufer, findet Ihr den Lechgarten. Laut Bayrischer Biergartenverordnung ist er der einzige echte bayrische Biergarten in Landsberg. Saisonale und auch gewohnte Biergartenspezialitäten stillen den Hunger. Dazu gibt's ein kühles Bier aus der Klosterbrauerei Andechs und die Aussicht auf den schönen Lech.

Gasthof zur Brücke Kaufering : Umgeben von Wiesen mit Obstbäumen liegt der Gasthof zur Brücke idyllisch am Lechufer. Im Schatten von alten Kastanien könnt Ihr hier entspannen und eine kühle Halbe genießen. In Sichtweite der Eltern können die Kinder sich währenddessen auf dem Spielplatz austoben.

Waitzinger Bräustüberl Landsberg: Im Waitzinger Bräustüberl könnt Ihr ein kühles Radler unter den schattenspendenden Kastanienbäumen genießen. Auch kulinarisch kommt Ihr auf Eure Kosten: Zusätzlich zur normalen Speisekarte werdet Ihr hier mit einer wechselnden Tageskarte und saisonalen Gerichten verwöhnt. Der Biergarten bietet Platz für 120 Personen und da ist sicherlich auch ein Platz für Euch dabei!

Landkreis Dachau



Alte Liebe an der Amper in Dachau: Wunderschöne Lage an der Amper. Neben dem Biergarten gibt es auch einen exklusiven Holzpavillon, der auch ein herrliches Plätzchen zum Entspannen anbietet.

Paulaner Seegarten: Ein Ausflug zum Paulaner Seegarten in Karlsfeld lohnt sich doppelt: nicht nur leckere Biergarten-Schmankerl könnt Ihr essen, sondern auch die tolle Lage mit Ausblick auf den Karlsfelder See genießen. Der Biergarten teilt sich in zwei Teile: Einen Selbstbedienungsbereich sowie den Kastaniengarten. Dort dürft Ihr wie in jedem klassischen bayrischen Biergarten natürlich auch Eure eigene Brotzeit essen. Da ist also wirklich für jeden Geschmack was dabei!

Landkreis Fürstenfeldbruck

Zum Unter'n Wirt in Schöngeising: Unter schönen Kastanienbäumen könnt Ihr so richtig entspannen. Freut Euch auf regionale Küche und vor allem auf die hausgemachten, leckeren Kuchen. Natürlich darf auch das gekühlte Bier nicht fehlen. Und wer eine Abkühlung braucht, der kann direkt in die Amper springen und die Sonne auf der großen Liegewiese genießen.

Grafrath Dampfschiff (auch Selbstbedienungsbiergarten) : Als kurze Verschnaufpause von Schlauchbootbegeisterten, die die Amper herunterfahren, oder doch Radler, die eine Pause einlegen wollen: Das Dampfschiff ist der ideale Platz dazu. Genießt den goldenen Gerstensaft direkt an der Amper. Auch hier könnt Ihr Euch bedienen lassen oder selbst brotzeitln.

Fürstenfelder Biergarten : Erstklassige Küche mit traumhaften Ausblick – das bietet der Fürstenfelder Biergarten. Auf dem Gelände des Klosters Fürstenfeld gelegen, könnt Ihr hier leckere Schmankerl aus der Küche genießen, während Ihr die imposante Klosterkirche bestaunt. Natürlich könnt Ihr genauso Eure eigene Brotzeit essen. Und wenn die Kinder mal wieder schneller mit dem Essen fertig sind und nicht mehr sitzen blieben wollen, können sie den Spielplatz des Biergartens erkunden. Falls Ihr Euch bei wechselhaftem Wetter mal nicht sicher seid, ob der Biergarten geöffnet hat, könnt Ihr Euch gerne unter der 08141/88875410 informieren.

Bürgerhaus Emmering: Hier könnt Ihr im Sommer im gemütlichen Biergarten unter Kastanienbäumen entspannen und zum Beispiel nach einem Tag am Emmeringer See die Seele baumeln lassen. Die Kinder können währenddessen den Spielplatz auf der Wiese entdecken. Und natürlich wird hier bayerische Tradition groß geschrieben: Ihr könnt natürlich auch Eure eigene Brotzeit mitbringen.

Bräustüberl Maisach : Wer an den ersten warmen Sommertagen keine Lust mehr hat, sich selbst in die Küche zu stellen oder in ein dunkles Restaurant zu setzten, ist im Bräustüberl Maisach perfekt aufgehoben. Versteckt hinter dem imposanten Gebäude der Brauerei Maisach bietet der Biergarten ein idyllisches Plätzchen, abgelegen von Straße und Verkehr. Insgesamt haben hier unter uralten Kastanienbäumen und ausladenden Sonnenschirmen 350 Gäste Platz. Hier habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr bringt Eure eigene Brotzeit mit und bestellt Euch noch ein kühles Getränk dazu oder Ihr entscheidet Euch für das Rundum-Verwöhn-Paket und lasst Euch das Essen von der Karte servieren. Und für alle kleinen Gäste gibt es eine Spielplatz in Sichtweite der Eltern. Wenn das Wetter hält, was es verspricht, dann heißt Euch das Bräustüberl Maisach jetzt schon wilkommen.

Bürgerstuben Puchheim: Der Biergarten der Bürgerstuben liegt idyllisch Mitten in Puchheim. Hier könnt Ihr Euch alpenländischen Schmankerl verwöhnen lassen und gleichzeitig den Blick über den angrenzenden Teich und Park schweifen lassen. Bei schönem Wetter wird allerdings empfohlen, für Besuche bis 17:00 Uhr zu reservieren.

Landkreis Starnberg



Herrschinger Seehof: Direkt am Ammerseeufer könnt Ihr die freie Sicht genießen und einen Nachmittag lang Kurzurlaub machen. Verwöhnt dabei Eure Geschmacksknospen mit einer Halben oder schmackhaften Schmankerln. Wenn das Wetter passt, heißt Euch der Biergarten herzlich willkommen.

Augustiner am Wörthsee: Mit Blick auf den Wörthsee die Seele so richtig baumeln lassen - das geht hier. Entweder erfrischt Ihr Euch mit einem kühlen Getränk oder einem Sprung in den See. Bei Selbstbedienung könnt Ihr im Grünen die gemütliche Atmosphäre genießen.

Forsthaus Kasten: Der in der Nähe des Forstenrieder Park gelegene Biergarten ist genau die richtige Belohnung nach einer schönen Wander- oder Radltour. Für die Großen gibt’s ein zünftiges Bier und die Kleinen können sich auf dem Spielplatz austoben oder die Tiere im Gehege bestaunen.

Andechser Bräustüberl: Ganz nach der Biergarten-Tradition darf man hier natürlich seine eigene Brotzeit genießen. Aber natürlich gibt’s auch leckere Schmankerl zum Kaufen. Als besonderes Highlight könnt Ihr hier das hausgemachte Andechser Klosterbier probieren. Vor allem bei gutem Wetter hat man eine traumhafte Sicht auf die Alpen und die umliegende Landschaft.

Landkreis Erding

Sommergarten Erding: Taucht ein in die kleine Wohlfühloase im Sommergarten Erding. Die Kombination aus traditionell und modern macht sich schon bei der Location bemerkbar. Rustikale Holzbänke oder die stylishe Lounge sind genau das Richtige für entspannende Tage. Traditionelle Küche und raffinierte Cocktails warten auf Euch.

Brauerei-Gasthof zur Post: Mediterranes Flair mitten in Erding - das verspricht der Brauerei-Gasthof zur Post. In dem idyllischen Biergarten abseits allen Straßenlärms gibt es kühles Bier und schmackhaftes Essen. Und das alles nur einen Katzensprung von der Therme Erding entfernt.

Bräustüberl Grünbach: Im Schatten alter Lindenbäume könnt Ihr Euch hier ein kühles Radler genießen. Besonders gut lässt es sich hier auch nach einem ausgiebigen Spaziergang oder einer anstrengenden Radltour entspannen.

Landkreis Ebersberg



Gasthaus Grub: Der ideale Biergarten für Familien, die erst einen schönen Ausflug zum Wildpark Poing machen wollen, und dann bayrisches Biergartenflair spüren möchten. Als kleines Highlight gibt es auch eine Hütte, die gemietet werden kann für Grillpartys.

Schweiger Brauhaus: Der lauschige Biergarten unter den Linden ist definitiv ein Highlight. Denn hier könnt Ihr bestes Biergartenessen mit Blick auf den Braukessel der hauseigenen Brauerei genießen. 200 Plätze bietet der Biergarten in Markt Schwaben. Da ist sicher auch einer für Euch dabei!

Hohenlindener Sauschütt: Die Waldgaststätte Sauschütt liegt mitten im Ebersberger Forst. Perfekt also um sich nach einer Radtour oder einem ausgiebigen Spaziergang zu stärken. Kinder können sich im Biergarten weiter austoben. Und an Sonn- und Feiertagen schmeißen die Wirte extra den Grill für die Gäste an.

Landkreis Freising

Schlossallee Haag: Gemütliche Bierbänken, schöne große Kastanienbäume und ein frisch gezapftes „Jägerbier“ - das alles erwartet Euch in der Schlossalle in Haag an der Amper. Das „Jägerbier“ gilt als Spezialität des Hofbrauhauses Freising, aber Ihr könnt Euch auch auf andere Bierkostbarkeiten freuen. Kulinarisch werdet Ihr hier mit ofenfrischen Backwaren, Köstlichkeiten aus der Fischbraterei und mit verschiedenen Grillhighlights verwöhnt. Für die Kids gibt es einen aufregenden Spielplatz und natürlich die Ampertalbahn - eine kleine Eisenbahn zum mitfahren.

Hofbrauhauskeller: „Biergarten des Jahres, Bayern 2017“ - auf diese Auszeichnung darf man schon mal stolz sein. Der Hofbrauhauskeller Biergarten wurde mit der „Gastro-Gold“ Medaille geehrt. Im Herzen Freisings findet Ihr ganz zentral dieses griabige Plätzchen. Ob Selbstbedienung oder auch Service, hier ist für alle etwas dabei.

Schlosswirtschaft Maria Brunn: Der unter Kastanienbäumen gelegene Biergarten bietet eine entspannte Atmosphäre im Grünen. Für Kinder gibt's einen Waldspielplatz zum Spielen und rumtollen. Egal ob Steckerlfisch, oder doch duftende frische Brezen, beides passt gut zu einer leckeren Maß. Falls Ihr Euch mal nicht sicher seit, ob das Wetter gut genug ist, erfahrt Ihr auf der Homepage oder unter 08139/8661 immer, ober der Biergarten auch wirklich auf hat.