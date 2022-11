Die schönsten Christkindlmärkte in Oberbayern

Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen

Christkindlmarkt in Geretsried

Wo: Karl-Lederer-Platz 1, 82538 Geretsried

Wann: 02.12-04.12.2022

Uhrzeit: freitags von 16:00 bis 21:30 Uhr, samstags von 15:00 bis 21:30 Uhr, und sonntags von 13:00 bis 19:00 Uhr

Christkindlmarkt in Wolfratshausen

Wo: Untermarkt, Marienplatz, Obermarkt, 82515 Wolfratshausen

Wann: 25.11. – 27.11.2022

Uhrzeit: FR: 16:00-21:00 Uhr, SA: 11:00-21:00 Uhr, SO: 11:00-19:00 Uhr

Christkindlmarkt in Bad Tölz

Wo: Historische Marktstraße, Bad Tölz

Wann: 25.11-24.12.2022

Uhrzeit: täglich von 11:00-19:00 Uhr Heiligabend von 10:00- 14:00 Uhr

Lichterzauber in Lenggries

Wo: Rathausplatz 1, 83661 Lenggries

Wann: 03.12.2022

Uhrzeit: Von 15:00-21:00 Uhr

Weihnachtsmarkt Kochel am See

Wo: Kalmbachstraße 11, 82431 Kochel am See

Wann: 27.11.2022

Uhrzeit: Ab 11:00 Uhr

Altbayrischer Christkindlmarkt in der Reindlschmiede

Wo: Reindlschmiede 8, 83670 Bad Heilbrunn

Wann: 04.12.2022

Uhrzeit: 10:00-19:00 Uhr

Weihnachtsmarkt Benediktbeuern

Wo: Dorfstraße, Benediktbeuern

Wann: 04.12.2022

Uhrzeit: 10:00- 19:00 Uhr