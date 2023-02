Die schönsten Filme zum Valentinstag

Liebe, Herzschmerz oder doch lieber eine geballte Ladung Action? Zum Valentinstag gibt es wieder eine ganze Reihe an Filmen, die euch den Tag der Liebe versüßen.

Die schönsten Valentinstagsfilme und wo Ihr sie streamen könnt:

Romantische Komödien:

„Crazy, Stupid, Love“ – Netflix, WOW, Sky Go

Weil der unglückliche Cal (Steve Carell) sein Selbstmitleid an einsamen Abenden in einer Bar ertränkt, nimmt ihn der attraktive, zehn Jahre jüngere Aufreißer Jacob Palmer (Ryan Gosling) unter seine Fittiche: Er will Cal helfen, seine Frau zu vergessen und ein neues Leben zu beginnen. Eine herzergreifende Komödie mit romantischem Tiefgang.

„Er steht einfach nicht auf Dich!“ – Netflix

Gigi (Ginnifer Goodwin), Beth (Jennifer Aniston), Janine (Jennifer Connelly), Anna (Scarlett Johansson) und Mary (Drew Barrymore) sind hübsche Frauen, die ein gemeinsames Problem haben: Männer, oder besser gesagt das Enträtseln männlicher Botschaften. Für alle ist die Erkenntnis „Er steht einfach nicht auf dich“ nur schwer zu akzeptieren. Lustiger Film über acht Freunde, die versuchen, ich in den stürmischen Untiefen der Liebe zurechtzufinden.

„Freunde mit gewissen Vorzügen“ – Netflix, Sony Channel

Die New Yorker Headhunterin Jamie (Mila Kunis) vermittelt den Artdirector Dylan (Justin Timberlake) aus Los Angeles an die GQ. Damit Dylan den Job annimmt, muss sie ihn überzeugen, dass New York eine tolle Stadt ist. Als sie ihm schließlich einen Flashmob auf dem Times Square zeigt, sagt er zu. Lustige Romantikkomödie über zwei Singles, die ihre Freundschaft um Sex erweitern möchten – allerdings ohne Verpflichtungen und Gefühle.

„Clueless“ – Netflix, Paramount +

Es ist nicht leicht, das beliebteste und bestangezogenste Mädchen der Beverly Hills High School zu sein. Vor allem, wenn man dazu noch den Neid zahlreicher „Möchtegern-Schönheiten“ auf sich zieht. Trotzdem findet Cher sogar noch etwas Zeit für ihre Hobbies, z.B. für ihre Lehrerin einen Liebhaber zu finden, oder ein schüchternes Mauerblümchen in ein Objekt männlicher Begierde zu verwandeln. Erst als Justin, ein gutaussehender Junge, und ihr Ex-Stiefbruder Josh unerwartet auf der Bildfläche erscheinen, gerät auch Chers Gefühlsleben beträchtlich durcheinander…

„Notting Hill“ – Prime Video, Netflix

Der sympathische Buchhändler William (Hugh Grant) glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als eines Tages der Hollywood-Star Anna Scott (Julia Roberts) ausgerechnet seinem Laden im Londoner Stadtteil Notting Hill einen Besuch abstattet. Angezogen von der Normalität von Williams Leben entspannt sich allmählich zwischen der Kinoprinzessin und dem schüchternen Single eine zarte Liebe.

„Valentinstag“ – Prime Video, Netflix

All diese Stars, all diese Lacher! Einzelne kleine Geschichten, die sich immer wieder kreuzen an diesem Tag im Leben der Liebe. Es geht um Streit, Küsse, falsche Wendungen, richtige Entscheidungen und vieles mehr. Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel, Bradley Cooper, Jamie Foxx, Taylor Swift, Ashton Kutcher, Jessica Alba, Patrick Tempsey und Queen Latifah und viele weitere Hollywood-Größen geben sich hier die Ehre.

„Die nackte Wahrheit“ – Netflix

TV-Produzentin Abby (Katherine Heigl) ist eine Powerfrau, die hohe Ansprüche an den seit langem gesuchten idealen Mann stellt. Mike (Gerard Butler), der sich mit derb-drastischen Einblicken in die Natur der Geschlechterbeziehung als neues Quoten-Wunder ihres Senders bewiesen hat, erfüllt als Supermacho nicht eines von Abbys Kriterien. Und doch nähern sich die inkompatiblen Streithähne an.

„Crazy Rich“ – Netflix, RTL+

Wer kennt es nicht: Da ist man seit Jahren mit seinem Lebensgefährten zusammen und erst bei der gemeinsamen Reise in die Heimat erfährt man, dass dieser aus einer der reichsten Familie des Landes stammt. Anlässlich der Hochzeit seines besten Freundes fliegen Nick Young (Henry Golding) und Freundin Rachel Chu (Constance Wu) nach Singapur. Rachel, die eher aus einfachen Verhältnissen stammt, sieht sich vor zahlreichen Herausforderungen – allem voran Nick‘s arroganter Mutter.

Dramen:

„P.S. Ich liebe Dich“ – Prime Video, Netflix, MagentaTV

Holly (Hilary Swank) und Gerry (Gerard Butler) sind ein Traumpaar. Als er stirbt, weiß sie nicht, wie sie alleine weiterleben soll. Doch dann entdeckt sie, dass Gerry ihr während seiner letzten Tage Briefe geschrieben hat. Mit vielen Aufgaben, die Holly ins Leben zurückführen. Dieser Film geht an die Substanz, aber schweißt zusammen.

„Sinn & Sinnlichkeit“ – Netflix, Sony Channel, MagentaTV

Verfilmung von Jane Austens Roman über drei Schwestern, die nach dem Tod ihres Vaters stets auf die Großzügigkeit anderer angewiesen sind – mit Emma Thompson, Alan Rickman und Kate Winslet.

„Dirty Dancing“ – Netflix, WOW, Sky Go

Die siebzehnjährige Frances (Jennifer Grey) verbringt die Sommerferien mit ihren Eltern in den Bergen. Dort verliebt sie sich in den unkonventionellen Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze). Der absolute Klassiker aus dem Jahr 1987.

„Der große Gatsby“ – Netflix

Durch die Augen von Nick Carraway (Tobey Maguire) erleben wir die Faszination, die von Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) ausgeht. Doch je mehr wir von dem geheimnisvollen Millionär erfahren, desto klarer wird: Hinter der Fassade des reichen Exzentrikers verbirgt sich die tragische Geschichte einer besessenen Liebe.

„Eat Pray Love“ – Netflix, WOW, Sky Go, LIONSGATE+, Rakuten TV

Nach einer schmerzhaften Trennung tritt Elizabeth Gilbert (Julia Roberts) eine spirituelle Reise an, um sich selbst zu finden. Eine Mischung aus Tagebuch, italienischem Reiseführer und Liebe.

„Wie ein einziger Tag“ – Netflix

Die bewegende Liebesgeschichte zweier Menschen, die sich immer wieder treffen, aber durch die Umstände getrennt werden. Eine Geschichte über die Macht der Liebe und das Vermächtnis, das sie hinterlässt, auch wenn sie nicht für immer bleibt.

„Call me by your Name“ – Sony Channel, MagentaTV

In dieser leidenschaftlichen Liebesgeschichte zwischen Elio (Timothée Chalamet) und Oliver (Armie Hammer), die sich in den Sommerferien in Italien entwickelt, geht es um die Entdeckung der eigenen Sexualität und die Unbeschwertheit der Jugend, sowie der Schmerzen des Erwachsenwerdens. Ein neuer Liebesfilmklassiker, der sich mit einzigartiger Sinnlichkeit ins Gedächtnis einbrennt.

„Marriage Story“ – Netflix

Ein Theaterregisseur und seine Frau, die als Schauspielerin arbeitet, kämpfen sich durch eine hässliche Scheidung, die sie in persönliche wie künstlerische Extreme treibt. Der Film erzählt von einer Ehe, die auseinanderbricht und einer Familie, die versucht, zusammenzubleiben.

„Zwei an einem Tag“ – Prime Video, Netflix, MagentaTV

Die Liebestragödie mit Anne Hathaway und Jim Sturgess erzählt eine klassische Filmromanze, besticht in seinen Dialogen bei aller Bitterkeit aber mit der gewissen Portion Humor.

Keine Lust auf Liebesgesäusel?

Abenteuer, Horror und Zombies

„ES“ – WOW, Sky Go

Als in der Stadt Derry in Maine Kinder zu verschwinden beginnen, wird eine Gruppe von jungen Kindern mit ihren größten Ängsten konfrontiert, als sie sich dem bösen Clown Pennywise stellen, der schon seit Jahrhunderten Mord und Totschlag begeht. Lange Rede, kurzer Sinn: Es geht um einen Clown, der versucht, Kinder zu töten. DER Horror-Klassiker von Stephen King.

„The Cabin In The Woods“ – LIONSGATE+, Rakuten TV

Fünf Studenten entschließen sich, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und begeben sich dafür auf die Reise zu einer entlegenen Hütte. Doch die friedliche Atmosphäre vor Ort trügt: Die jungen Leute werden heimlich von einer Untergrundorganisation beobachtet und manipuliert. Als sie im Keller auf ein mysteriöses Tagebuch stoßen, mit dem Zombies zum Leben erweckt werden können, scheint ihr Schicksal besiegelt. Einer der fesselndsten Horrorfilme aller Zeiten mit Chris Hemsworth.

„Gone Girl – Das perfekte Opfer“ – Disney+

Wie gut kennt man den Menschen, den man liebt, wirklich? Diese Frage stellt sich Nick Dunne (Ben Affleck) an seinem fünften Hochzeitstag, dem Tag, an dem seine schöne Frau Amy (Rosamund Pike) spurlos verschwindet. Unter dem Druck der Polizei und des wachsenden Medienspektakels, bröckelt Nicks Darstellung einer glücklichen Ehe. Durch seine Lügen, Täuschungen und sein merkwürdiges Verhalten stellt sich jeder bald dieselbe unheimliche Frage: Hat Nick Dunne seine Frau ermordet?

„Zombieland“ – Netflix

Lustige Horrorkomödie mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone und Abigail Breslin. Sie sind Überlebende einer Zombie-Apokalypse. Auf der Suche nach einer Zuflucht vor den Untoten begeben sie sich gemeinsam auf eine ausgedehnte Reise, wobei sie auf einfallsreiche Weise Zombies töten.

„Love and Monsters“ – Netflix

Eine Mischung aus Abenteuer-Komödie und ein bisschen Liebe. In einer von Monstern überrannten Welt macht sich der Überlebende Joel (Dylan O’Brien) auf die Suche nach seiner Freundin.