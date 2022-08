Die schönsten Maisfeld Labyrinthe Oberbayerns

Die letzten zwei Ferienwochen sind angebrochen und ihr wollt nochmal was richtig Schönes an der frischen Luft unternehmen? Dann haben wir hier die richtigen Tipps für euch. Oberbayerns schönste Maisfeld Labyrinthe.

Maislabyrinth Ex Ornamentis in Utting am Ammersee

Schondorfer Straße 22, 86919 Utting

Täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Unser erstes Maislabyrinth hat es in sich. Jedes Jahr gibt es hier ein anderes Motto. In diesem Jahr ist Weltreise angesagt. Außerdem kann man hier seinen Spaß mit einem Rollen-Suchspiel oder Kugelbahnen haben. Ihr könnt aber auch auf den Aussichtsturm klettern. Für die Kleinsten gibt’s ein Wasserspiel und auch Spaß mit Stempeln, Kürbistunneln, Trettraktoren oder einem Bällebad. Jugendliche von 12-17 Jahren zahlen 6€, Erwachsene 6,50€ und die Kinder sind ab 5€ dabei.

Maislabyrinth Radersdorf in Kühbach

Raiffeisenstr. 14, 86556 Kühbach

Mo-Fr: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sa: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Das nächste Maislabyrinth findet ihr in Kühbach. Der Nachwuchs ist hier ab 5€ dabei, Mama und Papa mit einem Euro mehr. 2 Kinder und 2 Erwachsene können das Familienticket für 18 € nutzen oder ihr kommt gleich als 10er Gruppe und zahlt 5€ pro Kopf und die Kinde nur 4. Außer dem Maislabyrinth können sich die Kinder hier auf eine Seilbahn, ein Trampolin, ein Karussell und ein Klettergerüst freuen. Sportlich wird’s beim Tischtennis oder auf dem Bolzplatz. Schatzsucher dürfen im Edelsteinsandkasten buddeln.

Oderdinger Maislabyrinth in Polling bei Oderding

Dorfstraße 1, 82398 Oberding

Täglich in den Ferien von 10:30 uhr bis 19:00 Uhr

an Schultagen von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Besucher können sich hier auf eine Wassermatte, eine Strohhüpfburg oder ein Piratenschiff freuen. Mit den Kettcars kommen die Kleinsten schnell vom Trampolin zur Nestschaukel oder sie powern sich auf dem Fußballfeld aus. Bis 3 Jahren zahlt man keinen Eintritt, danach 5,50€. Besonders lohnend sind Gruppenkarten ab 4 Personen für 20€ und jede weitere Person zahlt hier nur 5€.

Viel Spaß beim Verirren!