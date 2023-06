Die schönsten See-und Waldfeste in Oberbayern!

Dirndl an, Lederhosn an, und auf geht’s zu den Waldfesten hier in Oberbayern! Was für die Münchner das Oktoberfest ist, sind für die Tegernseer Region die Waldfeste – nämlich die ideale Mischung aus Tradition und Party. Feiern, tanzen, ratschen bei Blasmusik, Partyband oder DJ-Sound und das mitten im Wald. Dazu werden leckere bayerische Schmankerl serviert. Kein Wunder, dass die Feste l schon lange nicht mehr nur die Einheimischen anlocken, sondern Menschen aus ganz Oberbayern und darüber hinaus. Und neben den Waldfeste finden auch wieder viele Seefeste hier bei uns statt. Und hier gibt es unsere große Übersicht, wann die besten See-und Waldfeste in diesem Jahr stattfinden.

See- und Waldfeste im Juni

09.06.2023: Waldfest des FC Real Kreuth (Beginn: 09.06. ab 17 Uhr, 10.06. ab 15 Uhr, Leonhardstoana Hof, Raineralmweg, 83708 Kreuth)

(Beginn: 09.06. ab 17 Uhr, 10.06. ab 15 Uhr, Leonhardstoana Hof, Raineralmweg, 83708 Kreuth) 10.06. 2023: Weinfest am See in Tutzing (Beginn: 14 Uhr, Brahmspromenade, 82327 Tutzing)

(Beginn: 14 Uhr, Brahmspromenade, 82327 Tutzing) 18.06.2023: Traditionelles Waldfest Kreisgruppe Fürstenfeldbruc k (10-18 Uhr, Waldlichtung am Engelsberg in Fürstenfeldbruck, oberhalb des Klosters Fürstenfeld)

(10-18 Uhr, Waldlichtung am Engelsberg in Fürstenfeldbruck, oberhalb des Klosters Fürstenfeld) 18.06.2023: Waldfest der Gebirgsschützenkompanie Tegernsee (Beginn: 10 Uhr, Kompanie und Musikkapelle Waldfestplatz Lori-Feichta, Enterrottach, 83700 Rottach-Egern)

(Beginn: 10 Uhr, Kompanie und Musikkapelle Waldfestplatz Lori-Feichta, Enterrottach, 83700 Rottach-Egern) 23.06. + 24.06.2023: Waldfest des Skiclub Bad Wiessee (Beginn: 23.06. ab 17 Uhr, 24.06. ab 17 Uhr, Skilift am Sonnenbichl, Bad Wiessee)

(Beginn: 23.06. ab 17 Uhr, 24.06. ab 17 Uhr, Skilift am Sonnenbichl, Bad Wiessee) 25.06.2023: Trachten-Waldfest der Hirschbergler (Beginn: 10 Uhr, Hirschbergler Trachtenhütte, Wallbergstraße, 83708 Kreuth)

See- und Waldfeste im Juli

07.-08.07.2023: Waldfest des Skiclub Kreuth (Beginn: 07.07. ab 17.00 Uhr, 08.07. ab 13.00 Uhr, 08.07.2023 ab 11.00, Leonhardstoana Hof, Raineralmweg, 83708 Kreuth,

(Beginn: 07.07. ab 17.00 Uhr, 08.07. ab 13.00 Uhr, 08.07.2023 ab 11.00, Leonhardstoana Hof, Raineralmweg, 83708 Kreuth, 11.07.2023: Seefest in Rottach-Egern (Beginn: Nachmittag, Seepromenade und Seestraße, 83700 Rottach-Egern

(Beginn: Nachmittag, Seepromenade und Seestraße, 83700 Rottach-Egern 14.07.2023: 3. Seefest in Seehausen am Staffelsee (Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen

(Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen 14.-16.07.2023: Waldfest der Tegernseer Vereine (Beginn: 14.07. ab 17 Uhr, 15.07 ab 16 Uhr, 16.07. ab 15.00 Uhr, Schmetterlingsgarten, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee)

(Beginn: 14.07. ab 17 Uhr, 15.07 ab 16 Uhr, 16.07. ab 15.00 Uhr, Schmetterlingsgarten, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee) 15.07.2023: Seefest mit Fischerstechen Wörthsee (Beginn: Freibadeplatz am Birkenweg, Seepromenade, 82237 Wörthsee

(Beginn: Freibadeplatz am Birkenweg, Seepromenade, 82237 Wörthsee 16.06.2023: 1. Seefest in Seehausen am Staffelsee (Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen

(Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen 22.07.2023: See- und Strandfest Breitbrunn-Urfahrn (Beginn. 18 Uhr, Strandbad Breitbrunn-Stadl, Königstraße 46a, 83254 Breitbrunn a. Chiemsee)

(Beginn. 18 Uhr, Strandbad Breitbrunn-Stadl, Königstraße 46a, 83254 Breitbrunn a. Chiemsee) 21.+22.07.2023: Waldfest des TSV Bad Wiessee (21.07. ab 17 Uhr, 22.07. ab 15 Uhr, Kurpark Abwinkl, Hubertusstraße, 83707 Bad Wiessee)

(21.07. ab 17 Uhr, 22.07. ab 15 Uhr, Kurpark Abwinkl, Hubertusstraße, 83707 Bad Wiessee) 22.07.2023: Seefest der Freiwilligen Feuerwehr Kochel am See (Beginn: 16 Uhr, Seefestplatz, 82431 Kochel a. See)

(Beginn: 16 Uhr, Seefestplatz, 82431 Kochel a. See) 23. 07.2023: Trachten-Waldfest der Leonhardstoana Kreuth (Beginn 10 uhr, Leonhardstoana Hof, Raineralmweg, 83708 Kreuth)

(Beginn 10 uhr, Leonhardstoana Hof, Raineralmweg, 83708 Kreuth) 25.07.2023: Seefest Tegernsee mit Brillantfeuerwerk (Beginn 20 Uhr, Rathausplatz, 83684 Tegernsee)

(Beginn 20 Uhr, Rathausplatz, 83684 Tegernsee) 28.07.2023: 1. Seefest in Seehausen am Staffelsee (Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen

(Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen 28.+ 29.07.2023: Waldfest des Ski-Club Rottach-Egern (Beginn: 15 Uhr, Waldfestplatz Lori-Feichta, Rottach-Egern)

(Beginn: 15 Uhr, Waldfestplatz Lori-Feichta, Rottach-Egern) 28.-30.07.2023: Seefest am Schliersee (am Nordufer des Schliersee)

(am Nordufer des Schliersee) 28.+29.07.2023: Waldfest des Ski-Club Rottach-Egern (Beginn: 15 Uhr. Waldfestplatz Lori-Feichta, Rottach-Egern)

(Beginn: 15 Uhr. Waldfestplatz Lori-Feichta, Rottach-Egern) 30.06.2023: 2. Seefest in Seehausen am Staffelsee (Beginn: 19 Uhr Bootsanlegestelle Seehausen, Johannisstraße, 82418 Seehausen)

See- und Waldfeste im August