TOP FM Wirtschafts-Offensive – die große Übersichtskarte

Der harte Lockdown trifft nun viele Betriebe in unserer Heimat. Von der Gastronomie, über Theater und Fitnessstudios, bis hin zu Friseuren und Einzelhändler. Viele versuchen sich mit Liefer- und To-Go-Angeboten oder andere Aktionen über Wasser zu halten. Und wir greifen nun all den Betroffenen unter die Arme. Jedes betroffene Unternehmen kann bei uns kostenlos Werbung machen im Rahmen unserer großen TOP FM Wirtschafts-Offensive. Tragt Eure "Corona-Angebote" hier kostenlos in unsere Karte ein und/oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 08000 1064 1064, damit Ihr auch On Air für Euch werben könnt.

Hier seht Ihr, welche Betriebe in Eurer Nähe weiterhin Waren oder Dienstleistungen anbieten und könnt sie mit einer Bestellung unterstützen.