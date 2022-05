Die ultimative Packliste für den Urlaub

Bei vielen Familien in Oberbayern steht jetzt der Urlaub an. Aber egal wie oft man schon wegfahren ist, beim Packen vergisst man doch wieder irgendwas wichtiges. Damit Euch das in Zukunft nicht mehr passiert, haben wir hier die ultimative Packliste für einen Strandurlaub mit der Familie zusammengestellt.

Unterlagen

Reisepässe

Impfausweise

Gesundheitskarten

Auslandskrankenversicherungsnachweis

Führerschein

Reiseunterlagen

Bauchtasche

Notfalltelefonnummer der Bank

Passwörter/PINs für Bankkonten (EC-Karte / Kreditkarte)

PINs/PUKs für Handys

Bargeld

Elektronik

Handys

Laptop / Tablet

Powerbank

Ladekabel für alle Geräte

Kopfhörer für alle

Steckdosenadapter

eBook-Reader

Medikamente / Hygiene

Notfallmedikamente

Reiseapotheke

Pflaster/Blasenpflaster

Wunddesinfektionsspray

Fieberthermometer

Nagelpflegeset inkl. Pinzette (ggf. für Zecken)

Sonnencreme

Mücken-/Zeckenspray

Mückenstecker

Ohrenstöpsel

Kulturtaschen mit Inhalt

Reisewaschmittel

(Hände-)Desinfektionstücher/-spray

Reisenähzeug

Kids – Verschiedenes

Wickeltasche mit Inhalt

Strohhalm-Trinkbecher für unterwegs

Nachtlicht (rot od. orange, dann schlafen die Kinder länger)

Anti-Rutsch-Pads für die Dusche

Schnullis / Schnullerkette

Kuscheltier / Schmusetuch

Kidizoom / Switch

DVD-Player (portable) und Lieblings-DVDs plus Doppelstecker für 2 Kopfhörer

Malbuch

Block (kariert)

Rätselbuch

Buntstifte

Pocket-Spiele

Mini-Puzzles

Kartenspiel

Würfelbecher plus Würfel

Geduldsspiel

Solitaire

Vorlesebuch

Taschenlampe

Kinderrucksack

Kids – Strandsachen:

UV-Badeanzüge

Badehosen / Badeanzüge

Käppis / Sonnenhüte

Sonnenbrillen

Schwimmflügel/ -ringe / -gurte

Kids – Kleidung:

Shorty-Schlafanzüge

Unterwäsche

Söckchen

T-Shirts

Shorts

Jeans

Sommerhosen

Sommerkleider / Röcke

Fleecejacken

Kapuzenshirts / Sweatshirts

Sportshirts/Sporthosen (Fußball)

Regenjacken

Gürtel

Sandalen / Crocks / Badeschuhe

Haarspangen / Clips / Haarband / Haargummi

Eltern:

Sie:

T-Shirts

Shorts

Sommerkleider

Deko-Tuch/Schal

Sommerhosen lang

Jeans

Blazer

Bluse

Fleecejacke

Kapuzenshirt / Sweatshirt

Abendgarderobe

Unterwäsche

Nachtwäsche

Socken/Strümpfe/Strumpfhosen

Strandkleid

Strand-Wickeltuch

Bikini / Badeanzug

Regenjacke

Gürtel

Sonnenhut/Cap

Handtasche

Sandalen

Badeschlappen / Badeschuhe

Sportschuhe

Schicke Schuhe für abends

Er:

T-Shirts / Tanks

Shorts

Sommerhosen lang

Jeans

Blazer

Hemden

Fleecejacke

Kapuzenshirt / Sweatshirt

Abendgarderobe

Unterwäsche

Nachtwäsche

Socken

Badehosen

Regenjacke

Gürtel

Sonnenhut/Cap

Sandalen

Badeschlappen / Badeschuhe

Sportschuhe

Schicke Schuhe für abends

Für alle: