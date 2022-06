Der Heißhunger auf Schokolade war anscheinend groß bei unbekannten Dieben in Au in der Hallertau im Landkreis Freising. Am hellichten Tag haben sie am Mittwochvormittag ein komplettes Schokoladenregal mit rund eintausend Tafeln in einem Discounter leergeräumt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die die Schokodiebe gesehen haben.