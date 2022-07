Diebstahl auf einer Konfirmation in Starnberg. Hier hat ein 38- jähriger einer alten Frau noch in der Kirche die Handtasche geklaut. Der Mann ohne festen Wohnsitz war bereits während der Feier negativ aufgefallen, und nutzte die Gunst der Stunde am Ende der Konfirmation, um die Tasche zu stehlen. Als die Frau den jungen Mann dann später am Bahnhof mit der Tasche gesehen hat und zur Rede stellen wollte, hat er sie mit einer Krücke angegriffen. Die Frau hat daraufhin nicht weiter versucht, ihre Tasche zurückzubekommen und die Polizei verständigt. Die konnte den Mann am nächsten Tag wieder am Bahnhof auffinden und ihn festnehmen. Die 71-Jährige hat ihre Handtasche inzwischen zurückbekommen.