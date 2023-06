Diese Bus- und Trambahnen werden wegen der CSD-Parade umgeleitet

Diesen Samstag, den 24.06., findet in München der alljährliche Festumzug zum Christopher Street Day (CSD) statt und zwar vom Mariahilfplatz aus in Richtung Rathaus. Diverse Mitglieder und Verbände der Queeren-Szene feiern den gesellschaftlichen Fortschritt und ihre eigenen Identitäten. Deswegen werden in München einige Bus- und Tramlinien umgeleitet. Damit ihr auch bei LGBTQ auf den Straßen von A nach B kommt, findet ihr hier eine Übersicht der Änderungen:

Tram:

Tram 16 ist ab ca. 12:00 bis ca. 15:00 uhr unterbrochen und fährt im Abschnitt Romanplatz-Hauptbahnhof Nord eine Wendung über Karolinenplatz sowie Effnerplatz – Maxmonument. Wollt ihr den Karlsplatz (Stachus) erreichen, müsst ihr ab Hauptbahnhof auf die U- oder S-Bahn ausweichen, zumSendlinger Tor kommt ihr mit der U-Bahn oder der Tram 17.

Tram 18 wird von ca. 11:00 bis ca. 14:00 Uhr unterbrochen und nimmt in den Abschnitten Gondrellplatz – Hauptbahnhof Süd eine Wendung über Karolinenplatz, sowie im Bereich Schwanseestraße – Ostfriedhof eine Wendung über Wettersteinplatz.

Tram 19 ist ab ca. 13:00 bis ca. 17:00 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Pasing Bhf. – Hauptbahnhof mit einer Wendung über Stiglmaierplatz sowie Berg-am-Laim Bhf. – Maxmonument.

Tram 21 wird von ca. 13:00 bis ca. 17.00 Uhr unterbrochen und fährt in den Abschnitten Westfriedhof – Karlsplatz (Stachus) sowie St.-Veit-Straße – Maxmonument.

Bus:

Bus 52 fährt von ca. 8:00 bis ca. 13:00 Uhr nur zwischen Tierpark und Humboldtstraße. Auf der Wendefahrt fährt er die Haltestelle Silberhornstraße an und hat so eine Verbindung zur U2. Zwischen ca. 13:00 Uhr und ca. 17:00 Uhr fährt der Bus nur zwischen Tierpark und Schweigerstraße und hat auf der Wendefahrt über die Haltestelle Fraunhoferstraße eine Verbindung zur U1, U2 und U7 her.

Cityring-Linie 58 wird von ca. 8:00 bis ca. 13:00 Uhr zwischen Orleansstraße und Ostfriedhof über die St.-Martin-Straße umgeleitet, wo es einen Anschluss zur S-Bahn gibt. Der Streckenabschnitt Aurbacherstraße bis Kolumbusplatz Nord wird nicht gefahren.

Bus 62 hat eine Umleitung von ca. 8:00 bis ca. 15:00 Uhr im Abschnitt Kapuzinerstraße – Orleansstraße über Baldeplatz – Kolumbusplatz – Silberhornstraße – Ostfriedhof. In Richtung Ostbahnhof fährt der Bus über Aurbacherstraße – Auerfeldstraße weiter zur Orleansstraße, in Richtung Rotkreuzplatz geht es ab Orleanstraße über St.-Martin-Straße zum Ostfriedhof.

Bus 132 fährt von ca. 12:00 bis ca. 14:00 Uhr nur zwischen Forstenrieder Park und Baldeplatz mit einer Wendefahrt über den Goetheplatz, wo es einen Anschluss zur U3 in Richtung Fürstenried West gibt. Die Haltestellen Klenzestraße bis Marienplatz fallen aus. Von ca. 14:00 bis ca. 17:30 Uhr fährt der Bus zwischen Forstenrieder Park und Isartor. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle können nicht bedient wrden.

Fahrgäste mit Fahrtziel Odeonsplatz oder Marienplatz werden gebeten, die baustellenbedingte Sperrung der Linien U3 und U6 in der Innenstadt zu beachten. Der Odeonsplatz bleibt von Norden kommend mit U3 und U6 erreichbar, alternativ empfiehlt sich die Anreise mit den Linien U4 und U5. Im Abschnitt fährt nur ein Pendelzug im 10-Minuten-Takt. Für die Anreise zum Marienplatz bietet sich die S-Bahn an.

Die Infos über die Änderungen findet ihr auch als Aushänge an den Haltestellen, auf mvg.de und in der MVG-App.

Gute Fahrt!