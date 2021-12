Diese Coronaregeln gelten an Silvester in Bayern

Oberbayern verabschiedet das Jahr 2021 und feiert in das Jahr 2022 rein. Aber welche Regeln gelten genau an Silvester? Hier der Überblick:

Kontaktbeschränkungen

Ab dem 28.12. gelten neue Kontaktbeschränkungen in Bayern und somit auch an Silvester. Geimpfte und genesene Menschen dürfen sich mit maximal zehn Personen treffen. Ist eine ungeimpfte Person dabei, gelten aber die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Bayern. Diese besagen, dass sich ungeimpfte Menschen mit maximal zwei andere Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen. Geimpfte und Genesene zählen seit dem 28.12. dazu. Ausgenommen von den Kontaktbeschränkungen sind jeweils Kinder unter 14 Jahren.

Keine Sperrstunde

Normal gilt in Bayern eine Sperrstunde um 22 Uhr für die Gastronomie. Diese wird für Silvester aber ausgesetzt. Das heißt, dass man in kleineren Gruppen auch in einem Restaurant feiern kann.

Feuerwerk

In ganz Deutschland ist der Verkauf von Böllern und Raketen verboten. Wer Restbestände hat oder Feuerwerk im Ausland eingekauft hat, darf an sich aber böllern, solange dies nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- und Altenheimen sowie Fachwerkhäusern passiert. Kommunen können aber auch Verbote für gewisse Zonen aussprechen. So gilt in München zum Beispiel ein komplettes Feuerwerksverbot innerhalb des Mittleren Rings.

Verbot von Ansammlungen

In Bayern gilt an Silvester auf großen Plätzen ein Verbot von Menschenansammlungen, die über 10 Menschen hinausgehen. Die genauen Plätze legen die Kreisverwaltungsbehörden fest. In München betrifft das zum Beispiel Innenstadt mit Fußgängerzone und Viktualienmarkt, Baldeplatz, Friedensengel, Olympiaberg und angrenzende Grünflächen, Schloss Nymphenburg sowie Wittelsbacherbrücke, Reichenbachbrücke und Corneliusbrücke.