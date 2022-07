Diese Coronaregeln gelten in Urlaubsländern

Am 29. Juli ist der letzte Schultag in Bayern, die Vorfreude auf den heiß ersehnten Urlaub steigt und das große Kofferpacken beginnt. Welche Corona-Regeln für die Einreise und den Aufenthalt in den beliebtesten Urlaubsländern zu beachten sind, erfahrt Ihr hier bei uns:

Italien

Keine Regeln für die Einreise

Im öffentlichen Verkehrsmitteln besteht die Maskenpflicht

Weiterhin vorgeschrieben ist ein Abstand von mindestens einem Meter

2G in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

Wichtiger Hinweis: In den norditalienischen Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Friaul-Julisch Venetien und Emilia-Romagna gilt seit 4. Juli 2022 wegen extremer Dürre der Notstand. Es ist nicht auszuschließen, dass auch die Regionen Toskana, Latium und Umbrien dazu kommen werden. Das kann dazu führen, dass Pools nicht gefüllt werden oder nur zu bestimmten Uhrzeiten fließend Wasser zur Verfügung steht.

Frankreich

3G bei Einreise. Ungeimpfte müssen bei der Einreise entweder einen PCR-Test (max. 72 Stunden) oder einen Antigen-Schnelltest (max. 48 Stunden) vorweisen

Wer mit dem Flugzeug einreist, muss für die Erleichterung der Kontaktpersonen-Nachverfolgung das Europäische Digitale Passagier-Lokalisierungs-Formular ausfüllen

Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit wurde eigentlich abgeschafft. Die Kommunen können allerdings selbstständig Corona-Regeln festlegen. Zum Beispiel hat Nizza die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wieder eingeführt, weil die Corona-Zahlen gerade wieder deutlich ansteigen

Spanien

Keine Regeln für die Einreise

Wer öffentliche Verkehrsmittel nutzt, muss eine Maske tragen – davon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren

Griechenland

Keine Regeln für die Einreise

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr

Kroatien

Keine Regeln für die Einreise

Keine Maskenpflicht mehr

Türkei

Keine Regeln für die Einreise

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitswesen

Portugal