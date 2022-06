Diese Coronaregeln gelten noch in beliebten Urlaubsländern

Im Pfingsturlaub geht es für viele aus Oberbayern ab in den Urlaub in den Süden. Und Corona ist ja fast schon längst vergessen. Aber Ihr solltet die FFP2-Maske unbedingt einpacken. Hier erfahrt Ihr welche Coronaregeln noch in den beliebten Urlaubsländern gelten. Die wichtigste Nachricht für Ungeimpfte. Seit dem 1. Juni ist der 3G-Nachweis bei der Rückkehr nach Deutschland nicht mehr nötig.

Italien

Wichtig für die Einreise

Alle Einschränkungen aufgehoben.

Die wichtigsten Corona-Regeln in Italien

Maskenpflicht besteht in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Griechenland

Wichtig für die Einreise

Keine Einschränkungen.

Die wichtigsten Corona-Regeln in Griechenland

Bei Sehenswürdigkeiten und Museen gibt es Kapazitätsbeschränkungen

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr

Türkei

Wichtig für die Einreise

Einreiseformular nötig: NEIN

Corona-Test für Geimpfte und Genesene vor Einreise: NEIN

Corona-Test für Ungeimpfte vor Einreise: JA – PCR-Test (max. 72 Stunden) oder Antigen-Schnelltest (max. 48 Stunden)

Das gilt für Kinder: unter 12 Jahren kein 3G-Nachweis nötig

Bei der Ankunft wird am Flughafen Fieber gemessen und bei erhöhter Temperatur oder anderen Corona-Symptomen werden zusätzliche Gesundheitsuntersuchungen angeordnet.

Die wichtigsten Corona-Regeln in der Türkei

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Rauchverbot in der Öffentlichkeit

Spanien

Wichtig für die Einreise

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes: NEIN

Einreiseformular nötig: JA, wenn man kein gültiges digitales EU-Covid-Zertifikat vorlegen kann (über SpTH-App)

Davon ausgenommen sind: Personen, die auf dem Landweg nach Spanien einreisen.

Wichtig: Das Formular kann frühestens 48 Stunden vor geplanter Einreise ausgefüllt werden. Flugreisende können ihre Sitzplatznummer auch nachträglich in das bereits ausgefüllte elektronische Formular eintragen. Der QR-Code wird jedoch erst generiert, wenn die Sitzplatznummer im Formular eingetragen ist.

Corona-Test für Geimpfte und Genesene vor Einreise: NEIN

Corona-Test für Ungeimpfte vor Einreise: JA – PCR-Test (max. 72 Stunden) oder Antigen-Schnelltest (max. 24 Stunden)

Das gilt für Kinder: unter 12 Jahren kein 3G-Nachweis nötig

Die wichtigsten Corona-Regeln in Spanien

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen.

Frankreich

Wichtig für die Einreise

Einreiseformular nötig: NEIN

Ausnahme: Flugreisende müssen die digitale Passenger Locator Form (EU dPLF) ausfüllen

Corona-Test für Geimpfte und Genesene vor Einreise: NEIN

Corona-Test für Ungeimpfte vor Einreise: JA – PCR-Test (max. 72 Stunden) oder Antigen-Schnelltest (max. 48 Stunden)

Das gilt für Kinder: unter 12 Jahren kein 3G-Nachweis nötig

Die wichtigsten Corona-Regeln in Frankreich

Frankreich hat quasi alle Corona-Regeln aufgehoben.

Kroatien

Wichtig für die Einreise

Alle Einschränkungen aufgehoben.

Die wichtigsten Corona-Regeln in Kroatien

Es wurden quasi alle Maßnahmen aufgehoben.