Diese Früchte aus dem Supermarkt kannst du ganz einfach bei dir Zuhause anpflanzen

Tipps:

Der Zitronenbaum steht am liebsten an einem hellen, sonnigen Platz, an dem er vor Wind und Wetter geschützt ist. Er eignet sich hervorragend als Kübelpflanze und kann im Sommer super auf den Balkon oder in den Garten gestellt werden. Den Winter sollte er allerdings drinnen verbringen. Gießt euer Bäumchen am besten mit Leitungswasser, denn Zitrusbäume haben einen hohen Calciumbedarf, der dadurch gedeckt wird.

Zitronen ernten:

Ja, auch das Ernten ist bei Euren selbst gepflanzten Zitronen möglich und geht auch wie von selbst nach einer gewissen Zeit. Die Zitrone befruchtet sich nämlich selbst: das heißt, aus jeder Blüte bildet sich ein Fruchtansatz. Allerdings wird es eine Zeit dauern, bis euer Baum wirklich Früchte tragen kann.

Unser Fazit:

Wir hatten 28 Samen und aus 24 Samen ist etwas geworden. Unser Fazit: Es geht super easy und macht wirklich Spaß, beim Wachsen zuzuschauen.