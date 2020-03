Diese Geschäfte dürfen noch öffnen

Welche Geschäfte dürfen in Bayern noch offen haben und welche nicht? Darüber gab es zuletzt große Unklarheit. Jetzt hat das bayerische Gesundheitsministerium eine umfangreichere Liste veröffentlicht.

"Bei der folgenden Positivliste ist berücksichtigt, dass gemäß den Empfehlungen des Kabinettsausschusses der Bundesregierung zur Corona-Epidemie an die Bundesländer insbesondere „ Dienstleister und Handwerker “ generell weiter ihrer Tätigkeit nachgehen können sollen. In der nachfolgenden Positivliste wird nur auf bekanntgewordene Zweifelsfälle eingegangen. Sie dient nur als ergänzende Auslegungshilfe für die Allgemeinverfügung" heißt es in der Pressemitteilung.