Diese Gesundheitsportale sind seriös

Seit Tagen Kopfschmerzen, ein Ziepen im Bauch oder auch ständige Verspannungen – statt damit zum Hausarzt zu gehen, suchen mehr 62 Prozent aller Deutschen erstmal bei „Dr. Google“ nach Antworten. Das zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom, die im Januar 2023 vorgestellt wurde.

Aber Vorsicht: Im Internet gibt es Millionen von Quellen – und viele davon sind unseriös!

Wir haben Euch deshalb eine Liste mit Internetseiten zusammengestellt, auf denen Ihr seriöse Gesundheits-Informationen finden könnt:

Wichtig vorab: Die Recherche bei Dr. Google ersetzt niemals den Besuch bei einem echten Arzt. Im besten Falle helfen Euch die Infos aus dem Internet dabei, gute Hintergrundinfos parat zu haben und wichtige Fragen stellen zu können.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)

www.gesundheitsinformation.de

Übersichtlich und werbefrei

unabhängige und evidenzbasierte (geprüfte) medizinische Informationen

oft mit detaillierten Illustrationen, Quellennennung und Behandlungsarten

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) im Auftrag von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung

www.patienten-information.de

Informationen für Patienten zu häufigen Erkrankungen in verschiedenen Sprachen – auch als Download

Infos zu Behandlungs-Leitlinien

Wahl, ob die verschiedenen Erkrankungen „kurz erklärt“ oder „ausführlich erklärt“ werden sollen

Links zu Selbsthilfegruppen

Wörterbuch, das medizinische Fachbegriffe erklärt

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

www.bzga.de

Aufklärung zu gesundheitlichen Themen

kostenlose Informationsbroschüren

Medizinstudenten übersetzen Befunde in eine für Patienten leicht verständliche Sprache

Medizin-Lexikon erklärt Tausende Fachbegriffe und Befunde

Auch ärztliche Ständeorganisationen, Stiftungen oder Patientenorganisationen bieten verlässliche Informationen im Internet:

Bundesverband Deutscher Internisten

Deutsche Lungenstiftung

Deutsche Herzstiftung

Und auch kommerzielle Gesundheitsportale können trotz Werbung seriös sein, zum Beispiel:

Apotheken Umschau

netdoktor.de

Damit Ihr seriöse Gesundheitsinformationen im Internet erkennen könnt, hat die Verbraucherzentrale außerdem eine Checkliste erstellt, worauf Ihr achten solltet.

Auch Gütesiegel auf den Webseiten können zeigen – diese Seite ist seriös. Da gibt es zum Beispiel das HON-Code-Siegel von der gemeinnützigen Stiftung „Health On the Net“ oder das Siegel des Aktionsforums Gesundheitsinformationssystem (afgis). Verbraucherschützer raten bei diesen Siegeln aber dazu, nochmal zu prüfen, ob ein Link zur HON-Seite beziehungsweise zu Informationen der afgis zu der Webseite existieren. Die Siegel alleine sind in diesem Fall nicht genug.