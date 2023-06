Diese Maissnacks sind voller Schimmelpilze!

Luftig, leicht und leider nicht immer so gesund … Maissnacks. Für viele der ideale Snack, wenn der kleine Hunger mal wieder zuschlägt und vor allem auch für die Kinder! Sie sind handlich, haben wenig Zutaten und sind dazu auch meist zuckerfrei, ABER teilweise voll mit Schimmelpilzgiften. Das zeigt die Untersuchung von „Öko-Test“.

Insgesamt 19 Maissnacks wurden dabei genauer unter die Lupe genommen und besonders negativ aufgefallen sind die „Billy Tiger Maisstangen“ von Das Beste. In Laboruntersuchungen wurde hier Zearalenon in „stark erhöhten“ Mengen gefunden (das gilt als möglicherweise krebserregend und hormonwirksam) und das Schimmelpilzgift Deoxynivalenol (kann das Nervensystem und den Verdauungstrakt angreifen).

Ebenfalls als mangelhaft bewertet wurden:

Moniletti Mais-Stangerl von Moniletti

von Moniletti Gusto Paw Patrol gesalzene Snacks von B2B Services

von B2B Services Bio Bio Pufeleti von Netto

von Netto Naturgut Bio Mais-Snack von Penny

Die Schimmelpilzgifte sind nicht das einzige, was den Testern an Schadstoffen auffiel. In einigen Maissnacks wurden zudem Mineralölrückstände gefunden, die sich im menschlichen Fettgewebe und in Leber und Lunge ablagern können:

Semlties Bio-Maisstangen Nature von Bonfood

von Bonfood Pfiff Pufuleti Classic von Norma

von Norma Gusto Bio Mais-Snacks von Phoenixy

Die gute Nachricht – vier Produkte haben die Tester überzeugt: