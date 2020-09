Diese Masken sollten Kinder in der Schule tragen

Am 08. September beginnt die Schule, und die ersten neun Schultage muss jeder Schüler auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Maske tragen, ausgenommen sind nur die Grundschüler. Doch welche Maske ist am besten geeignet, um sie stundenlang zu tragen?

Experten sagen ganz klar: Bitte kauf keine Einwegmasken! Stattdessen empfehlen sie Masken mit 2 Lagen. Die bieten die beste Kombi aus Schutz, Luftdurchlässigkeit und Akustik. Und Experten raten, Kindern immer zwei Masken am Tag mitzugeben. Denn wenn eine Maske durchfeuchtet ist, hat sie kaum noch eine Schutzwirkung. Daher sollte die Maske immer gewechselt werden, wenn sie feucht ist.

Gewaschen werden sollte eine Maske spätestens nach 3 Tagen bei 60 Grad. Ihr könnt sie auch 10 Minuten in einem Kochtopf auskochen. Für Masken, in denen kein Draht (da Metall!) ist, gibt es auch die Möglichkeit, sie zwei Minuten bei 750 Watt in der Mikrowelle zu desinfizieren.