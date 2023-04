Diese Regeln gelten beim Maibaum-Klau

In Oberbayern wird schon wieder gestohlen, was das Zeug hält. Ab Ende März bis Ende April herrscht Krieg zwischen vielen Gemeinden in Bayern, aber natürlich nur zum Spaß!!!

Dabei gelten auch einige Regeln, die sich aber natürlich von Ort zu Ort ein bisschen unterscheiden können – die wichtigsten Regeln haben wir euch zusammengefasst: