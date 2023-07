Dieses Obst gehört in den Kühlschrank

Eine volle Obstschale auf dem Tisch sieht immer super schön und lecker aus! Vor allem im Sommer haben wir aber nicht lange was von den leckeren Früchten, wenn wir sie in der Obstschale lagern. Wie ihr euer Obst am besten lagern solltet, dass es möglichst lang hält, seht ihr hier:

Kirschen:

Mit Stil im Kühlschrank lagern

Erst vor dem Essen waschen

Beeren:

Halten sich kühl gelagert am längsten

Bis zu 3 Tage im Kühlschrank haltbar – Stachelbeeren sogar bis zu 3 Wochen

Äpfel:

Kühl und dunkel – halten sich auch im Keller gut!

Steinobst:

Dunkel lagern

Halten sich etwa eine Woche im Kühlschrank

Getrennt von anderen Obstsorten lagern: bringt anderes Obst schneller zum Reifen

Melone:

Mit der Schnittfläche abgedeckt im Kühlschrank bleibt sie ein paar Tage saftig

UND ein super großer Pluspunkt, wenn das Obst nicht frei in der Küche herumsteht: Ihr müsst euch nicht mit den Fruchtfliegen herumschlagen!