Dießen: Autorin stellt neuen Heimatkrimi vor

Nach „Tod am Ammersee“, „Rache am Ammersee“ und „Nacht über den Ammersee“ bringt Inga Persson hier aus Dießen nun ihren nächsten Heimatkrimi heraus. Der heißt „Hundling“, spielt aber wieder am Ammersee. In dem Roman geht es um die echte Mückenplage und den Streit um den Einsatz von Pestiziden. Doch im Roman wird dann sogar jemand tot aufgefunden und Kommissar Meisinger muss wieder ermitteln. Die Autorin stellt ihren neuen Roman morgen Abend bei einer Lesung in der Buchhandlung Colibri um 19 Uhr selbst vor. Der Eintritt ist frei.