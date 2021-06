Der Töpfermarkt in Dießen muss wegen Corona erneut ausfallen. Die Marktgemeinde hat jetzt aber zu einem Foto-Wettbewerb aufgerufen, damit die Tradition des Marktes nicht ganz in Vergessenheit gerät. Jeder soll bis Ende September aus seinem persönlichen Archiv Bilder von Ausstellern, Ständen oder auch den Töpfen einschicken. Die schönsten Fotos bekommen einen Preis. Die Fotos könnt Ihr an per E-Mail an Barbara.blankenburg@diessen.de senden.