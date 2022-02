Dießen: Jugendliche versuchen Unfall zu vertuschen

Die Polizei in Dießen im Landkreis Landsberg lässt sich nichts vormachen: Ein 19-jähriger und sein 17-jähriger Beifahrer haben nämlich am Abend versucht, einen Unfall zu vertuschen. Eigentlich waren sie mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen die Kirchenmauer geprallt. Dann haben sie aber ihr Auto in eine Parklücke geschoben und der Polizei erzählt, es sei angefahren worden. Die Beamten sind aber hinter den Schwindel gekommen. Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.