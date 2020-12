Dießen: Kunst im Fenster

Wer Kunst in echt sehen möchte, hat momentan ganz schlechte Karten. Aber ein paar Möglichkeiten gibt es. In Dießen am Ammersee ist im Kunstfenster gerade nur Umbaupause. Ab morgen werden im Schaufenster des ehemaligen Fremdenverkehrsamts am Bahnhofsplatz neue Werke ausgestellt. Und die werden am Abend natürlich wieder beleuchtet. Das Kunstfenster breitet sich mittlerweile aus. Auch in Starnberg oder Fürstenfeldbruck gibt es sie mittlerweile. So kann man auf dem abendlichen Spaziergang noch schnell etwas Kunst genießen. Ganz coronakonform.