Kurzer Schockmoment im Kinderheim St. Alban in Dießen im Landkreis Landsberg. Nach einem Streit mit einer Betreuerin kletterte eine 9-Jährige aufs Garagendach – und war plötzlich verschwunden. Zehn Polizisten kamen und suchten nach dem Mädchen. Sie fanden es dann nach kurzer Suche in einer Waschküche. Das Mädchen hatte sich dort versteckt und war ziemlich aggressiv. Deshalb kam sie in eine andere Einrichtung.