Dießen: Party aufgelöst im Shacky Park

In Dießen am Ammersee hat die Polizei am Wochenende eine ausgeuferte Party aufgelöst – die Gastgeber haben sich darüber laut den Beamten aber eher gefreut. Drei 16-jährige Mädchen wollten im Shacky Park ihren Geburtstag im kleinen Rahmen feiern. Doch die Rede von der Feier machte ihre Runde und so kamen schließlich rund 100 Jugendliche, um ausgelassen zu feiern. Die Polizei löste die Party dann auf. Lobend erwähnten die Beamten, dass der Shacky Park am nächsten Tag tadellos hinterlassen wurde und alle Jugendlichen aufgeräumt haben.