Dießen: Polizei auf Suche nach geklautem Fahrrad

Da stellt man sein Fahrrad ab, dreht sich um, unterhält sich für fünf Minuten mit jemandem und schwups ist das Radl weg. In Dießen am Ammersee ist das einem 46-Jährigen heute passiert. Er war in die Prinz-Ludwig-Straße gefahren als er sein Fahrrad an der Römhild-Apotheke abstellte. Als der Mann sich dann vor der Eisdiele unterhielt, stahl ein Unbekannter sein Rad. Das sucht jetzt die Polizei – Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Gravel Bike der Marke Focus, Typ Mares in den der Hauptfarbe Schwarz mit weißer Aufschrift „Focus“ und weiteren roten Farbaktzenten im Bereich des Sattels und der Sitzstrebe. Es hat einen Aluminiumrahmen mit einer Carbon-Gabel, auffällig ist auch der nach unten gebogene/geschwungene Lenker.

Wer hat Hinweise zu Tat und Täter? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dießen am Ammersee zu melden. Tel. 08807/9211-0